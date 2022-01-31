أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي وأوقعت خسائر بشرية.
"التحالف" يعلن: تدمير 18 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز وإيقاع خسائر بشرية
تنفيذ 18 استهدافًا للميليشيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي وأوقعت خسائر بشرية.
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"التحالف" يعلن: تدمير 18 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز وإيقاع خسائر بشريةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-31
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:08 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:06 AM
"التحالف" يعلن: تدمير 18 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز وإيقاع خسائر بشرية
تنفيذ 18 استهدافًا للميليشيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي وأوقعت خسائر بشرية.
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