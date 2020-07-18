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"كورونا" يواصل تفشيه في السودان .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 10.682

تسجيل 5 حالات وفاة جديدة

سجل السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين منذ انتشار الجائحة 10.682 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت)، أنها سجلت 5 حالات وفاة، فيما تعافى 5.637 مريضًا.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يواصل تفشيه في السودان .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 10.682
سبق

سجل السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين منذ انتشار الجائحة 10.682 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت)، أنها سجلت 5 حالات وفاة، فيما تعافى 5.637 مريضًا.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
09:22 PM

"كورونا" يواصل تفشيه في السودان .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 10.682

تسجيل 5 حالات وفاة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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سجل السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين منذ انتشار الجائحة 10.682 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت)، أنها سجلت 5 حالات وفاة، فيما تعافى 5.637 مريضًا.

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