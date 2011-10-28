صندوق التنمية الزراعية يوقّع 4 مذكرات مع جمعيات تعاونية في الباحة

ضمن البرنامج المساند للتنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة

وقّع صندوق التنمية الزراعية، اليوم، أربع مذكرات تفاهم مع جمعية النحالين التعاونية في الباحة، والجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة، والجمعية التعاونية الزراعية في الباحة، والجمعية التعاونية الزراعية في بلجرشي، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية.

يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق، ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة.

ووقّع مذكرات التفاهم مدير فرع الصندوق المكلف في منطقة الباحة المهندس إبراهيم بن محمد الغامدي، مع كل من رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية في الباحة الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة سعيد بن سعد الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في الباحة صالح بن عباس آل حافظ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في بلجرشي عبدالله بن عساف آل غنيم، بحضور نائب مدير عام الصندوق للاستراتيجية المهندس عادل بن عبدالله الجمعة، وعدد من أعضاء الجمعيات والصندوق.

وذكر "الجمعة" أن مذكرات التفاهم تهدف وبشكل رئيس إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع هذه الجمعيات وذلك في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة وتسويق الرمان، وكذلك المنتجات والأنشطة الزراعية الأخرى التي تدخل في مجال عمل الجمعيات، وفقاً لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق.

وقال: تأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمزارعين.

وأضاف "الجمعة" أن الصندوق يحرص على تفعيل التعاون وخاصة مع قطاع كبير ومهم مثل الجمعيات التعاونية، من أجل تطوير أدائها لتحقيق أهداف تطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف برنامج التنمية الزراعية الريفية.

وأكد أن الجمعيات التعاونية في منطقة الباحة ستقدم خدماتها للإسهام في الرقي بمستوى العمل التعاوني الذي يخدم قطاع الزراعة وتربية النحل والنحالين ودعم التنمية الريفية، وتوفير المستلزمات الخاصة بهذه الأنشطة الزراعية لتقديمها للمشتركين بأسعار منافسة، وتسويق منتجات المشتركين وفقاً لأنظمة ولوائح الجمعيات، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والإرشادية للمشتركين مع الجمعيات ومنحهم شهادات تدريب في النشاط المستهدف.

يُذكر أن الصندوق ساهم منذ إنشائه بتمويل 48 جمعية تعاونية زراعية متنوعة الأنشطة وفي مناطق مختلفة من المملكة وبقيمة تمويلية تقدر بحوالي 444 مليون ريال.

وخلال هذا العام الجاري 2020م، وافق الصندوق على تمويل ثلاث جمعيات تعاونية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 50 مليون ريال، إيماناً منه بالدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال التنمية الزراعية حول المملكة.