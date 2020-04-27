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أمانة مكة تدعو المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة

بعد اكتمال إنشاء المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بمواقف النوارية

بعد اكتمال المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بشمال مكة المكرمة في مواقف حجز السيارات بالنوارية، وبجوار مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بطريق المدينة المنورة، دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة الفرعية.

ويأتي إنشاء هذا السوق المؤقت للتخفيف عن نقاط البيع الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة مكة تدعو المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة
سبق

بعد اكتمال المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بشمال مكة المكرمة في مواقف حجز السيارات بالنوارية، وبجوار مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بطريق المدينة المنورة، دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة الفرعية.

ويأتي إنشاء هذا السوق المؤقت للتخفيف عن نقاط البيع الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:20 AM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:30 AM

أمانة مكة تدعو المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة

بعد اكتمال إنشاء المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بمواقف النوارية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
719

بعد اكتمال المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بشمال مكة المكرمة في مواقف حجز السيارات بالنوارية، وبجوار مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بطريق المدينة المنورة، دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة الفرعية.

ويأتي إنشاء هذا السوق المؤقت للتخفيف عن نقاط البيع الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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