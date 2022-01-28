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هل طفلك يعاني "التأتأة"؟ .. هذا ما عليك فعله

وفق نصائح الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال

قالت الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال والطب "النفسجسدي" والعلاج النفسي، إن الطفل الذي يعاني "التأتأة" يحتاج إلى معاملة خاصة من الوالدين حتى لا تتفاقم المشكلة.

وحذّرت الرابطة الوالدين من توبيخ الطفل، أو نَهره، أو تهديده، أو تصحيح كلماته وجُمله باستمرار، أو معاملته بقسوة بشكل عام، وإنما يتعين على الوالدين التحلي بالهدوء، والصبر، ومعاملته بحنان وعطف، بالإنصات للطفل جيداً مع مراعاة منحه فرصة كاملة لإتمام كلامه، والحفاظ على الاتصال البصري في أثناء التحدث معه، وبهذه الطريقة يشعر الطفل بالثقة والأمان، ومن ثم تزول "التأتأة" تلقائياً بعد فترة من الوقت، أما معاملته بقسوة فتؤدي إلى تفاقم المشكلة وتطوير الطفل سلوكاً عدوانياً.

وأضافت الرابطة، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب. أ"، أن "التأتأة" غالباً ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين عامين إلى خمسة أعوام، وعادة ما تتلاشى تلقائياً، غير أنها تحتاج إلى علاج أمراض النطق واللغة إذا استمرت أكثر من 6 أشهر.

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هل طفلك يعاني "التأتأة"؟ .. هذا ما عليك فعله
سبق

قالت الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال والطب "النفسجسدي" والعلاج النفسي، إن الطفل الذي يعاني "التأتأة" يحتاج إلى معاملة خاصة من الوالدين حتى لا تتفاقم المشكلة.

وحذّرت الرابطة الوالدين من توبيخ الطفل، أو نَهره، أو تهديده، أو تصحيح كلماته وجُمله باستمرار، أو معاملته بقسوة بشكل عام، وإنما يتعين على الوالدين التحلي بالهدوء، والصبر، ومعاملته بحنان وعطف، بالإنصات للطفل جيداً مع مراعاة منحه فرصة كاملة لإتمام كلامه، والحفاظ على الاتصال البصري في أثناء التحدث معه، وبهذه الطريقة يشعر الطفل بالثقة والأمان، ومن ثم تزول "التأتأة" تلقائياً بعد فترة من الوقت، أما معاملته بقسوة فتؤدي إلى تفاقم المشكلة وتطوير الطفل سلوكاً عدوانياً.

وأضافت الرابطة، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب. أ"، أن "التأتأة" غالباً ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين عامين إلى خمسة أعوام، وعادة ما تتلاشى تلقائياً، غير أنها تحتاج إلى علاج أمراض النطق واللغة إذا استمرت أكثر من 6 أشهر.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:59 AM

هل طفلك يعاني "التأتأة"؟ .. هذا ما عليك فعله

وفق نصائح الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال والطب "النفسجسدي" والعلاج النفسي، إن الطفل الذي يعاني "التأتأة" يحتاج إلى معاملة خاصة من الوالدين حتى لا تتفاقم المشكلة.

وحذّرت الرابطة الوالدين من توبيخ الطفل، أو نَهره، أو تهديده، أو تصحيح كلماته وجُمله باستمرار، أو معاملته بقسوة بشكل عام، وإنما يتعين على الوالدين التحلي بالهدوء، والصبر، ومعاملته بحنان وعطف، بالإنصات للطفل جيداً مع مراعاة منحه فرصة كاملة لإتمام كلامه، والحفاظ على الاتصال البصري في أثناء التحدث معه، وبهذه الطريقة يشعر الطفل بالثقة والأمان، ومن ثم تزول "التأتأة" تلقائياً بعد فترة من الوقت، أما معاملته بقسوة فتؤدي إلى تفاقم المشكلة وتطوير الطفل سلوكاً عدوانياً.

وأضافت الرابطة، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب. أ"، أن "التأتأة" غالباً ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين عامين إلى خمسة أعوام، وعادة ما تتلاشى تلقائياً، غير أنها تحتاج إلى علاج أمراض النطق واللغة إذا استمرت أكثر من 6 أشهر.

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