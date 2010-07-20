النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد

أكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1273 حالة مؤكدة، وتعافي 1091 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10799 منها 1380 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 512142 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 493240 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8103 حالات رحمهم الله جميعاً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد
سبق

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1273 حالة مؤكدة، وتعافي 1091 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10799 منها 1380 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 512142 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 493240 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8103 حالات رحمهم الله جميعاً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
04:15 PM

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد

أكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
447

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1273 حالة مؤكدة، وتعافي 1091 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10799 منها 1380 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 512142 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 493240 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8103 حالات رحمهم الله جميعاً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة