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"طالبان" تؤكد السيطرة على جميع مديريات ولاية بانجشير مسقط رأس "مسعود"

قالت إن مقاتليها يقتربون من السيطرة على مركز الولاية

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، اليوم الأحد، إن مقاتلي الحركة سيطروا على جميع مديريات ولاية بانجشير مسقط رأس أحمد مسعود المعارض لنظام طالبان، وأنهم يقتربون من السيطرة على مركزها.
وكانت الحركة أعلنت سيطرتها على مديرية روخه، وتحرز تقدمًا باتجاه مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير.
وقال "شاهين"، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم، إن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبًا في الوقت الحالي.
ولم تعلق "جبهة أحمد مسعود" على إعلان "طالبان".
ولا تزال بنجشير آخر معقل "مسعود" المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.
فيما نصحت الخارجية البريطانية بعدم السفر لأفغانستان بسبب الحالة الأمنية "المتقلبة للغاية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تؤكد السيطرة على جميع مديريات ولاية بانجشير مسقط رأس "مسعود"
سبق

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، اليوم الأحد، إن مقاتلي الحركة سيطروا على جميع مديريات ولاية بانجشير مسقط رأس أحمد مسعود المعارض لنظام طالبان، وأنهم يقتربون من السيطرة على مركزها.
وكانت الحركة أعلنت سيطرتها على مديرية روخه، وتحرز تقدمًا باتجاه مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير.
وقال "شاهين"، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم، إن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبًا في الوقت الحالي.
ولم تعلق "جبهة أحمد مسعود" على إعلان "طالبان".
ولا تزال بنجشير آخر معقل "مسعود" المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.
فيما نصحت الخارجية البريطانية بعدم السفر لأفغانستان بسبب الحالة الأمنية "المتقلبة للغاية".

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
05:33 PM

"طالبان" تؤكد السيطرة على جميع مديريات ولاية بانجشير مسقط رأس "مسعود"

قالت إن مقاتليها يقتربون من السيطرة على مركز الولاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، اليوم الأحد، إن مقاتلي الحركة سيطروا على جميع مديريات ولاية بانجشير مسقط رأس أحمد مسعود المعارض لنظام طالبان، وأنهم يقتربون من السيطرة على مركزها.
وكانت الحركة أعلنت سيطرتها على مديرية روخه، وتحرز تقدمًا باتجاه مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير.
وقال "شاهين"، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم، إن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبًا في الوقت الحالي.
ولم تعلق "جبهة أحمد مسعود" على إعلان "طالبان".
ولا تزال بنجشير آخر معقل "مسعود" المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.
فيما نصحت الخارجية البريطانية بعدم السفر لأفغانستان بسبب الحالة الأمنية "المتقلبة للغاية".

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