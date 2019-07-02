المنظمة العربية للهلال الأحمر تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أكّدت أنه يعرقل الجهود الدولية الساعية للحد من الأزمات الإنسانية

استنكرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي الذي يعبره يومياً آلاف المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة.

وأدانت المنظمة هذا العمل الذي روّع الآمنين والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأصدرت المنظمة بياناً من مقرها في "الرياض"، حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، استنكرت فيه هذا العمل الذي أدى إلى إصابة تسعة مدنيين، مؤكدةً أنه يخالف القانون الدولي الإنساني.

وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري: هذا الاعتداء يعرقل الجهود الدولية الساعية للحد من الأزمات الإنسانية وإيقاف تناسل الصراعات والحروب والحرص على توطيد الأمن والسلم الدوليين.