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"العربي للتشغيل والصيانة" و"كفاءة" يوقعان اتفاقية تعاون

لمعاونة القطاع السعودي غير الربحي

وقعت جمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية، والمجلس العربي للتشغيل والصيانة OMAINTEC؛ اتفاقية تعاون بينهما لإثراء قطاع التشغيل والصيانة والاستفادة من مجالات العمل لدى الطرفين.

وقّع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء "التشغيل والصيانة" الدكتور المهندس محمد بن عبد العزيز الفوزان، ورئيس مجلس إدارة "كفاءة" أحمد بن عوض السليس.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون المجلس والجمعية في الدراسات والأبحاث والاستشارات، وإقامة الأنشطة والفعاليات، وتنفيذ البرامج التطوعية التي تعزّز من أهمية المسؤولية الاجتماعية في مجال التشغيل والصيانة لدى مختلف القطاعات.

وقال الدكتور مهندس محمد الفوزان: إن المجلس العربي للتشغيل والصيانة منظّمة مهنية غير حكومية تسعى إلى تطوير نشاطات التشغيل والصيانة في الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك جاءت هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية؛ بحثًا عن مسارات أخرى يستطيع من خلالها المجلس خدمة القطاع بما يتجاوز الفاعلية الاقتصادية إلى الاجتماعية والتطوعية.

وأوضح "الفوزان" أنهم سيعملون جنبًا إلى جنب مع الجمعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين القطاع الثالث غير الربحي، خصوصًا أن الجمعية تخصّص في التشغيل والصيانة، وهو ذات المجال الذي يحمله المجلس على عاتقه.

من جانبه أكّد أحمد السليس أن جمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة تأسست تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي جعلت القطاع غير الربحي من القطاعات ذات الأولوية، للرفع من مستواها والوصول إلى أفضل المؤشرات العالمية في هذه الناحية، وهي اليوم تسير بخطى حثيثة بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوه "السليس" إلى أن الشراكة مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة واعدة، وسيكون لها انعكاسها على أعمال الجمعية؛ لما للمجلس من خبرات وقدرات سيتم توجيهها على خدمة الفئات المستفيدة من عمل الجمعية، أولاً، وهي الأسر الأشد حاجة، فضلاً عن خدمة مختلف الجهات والقطاعات ورفع مستوى العمل التطوعي وتنفيذ البرامج ذات البعد الاجتماعي بالتعاون والتعاضد بين الجمعية والمجلس والكيانات الحكومية والخاصة.

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"العربي للتشغيل والصيانة" و"كفاءة" يوقعان اتفاقية تعاون
سبق

وقعت جمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية، والمجلس العربي للتشغيل والصيانة OMAINTEC؛ اتفاقية تعاون بينهما لإثراء قطاع التشغيل والصيانة والاستفادة من مجالات العمل لدى الطرفين.

وقّع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء "التشغيل والصيانة" الدكتور المهندس محمد بن عبد العزيز الفوزان، ورئيس مجلس إدارة "كفاءة" أحمد بن عوض السليس.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون المجلس والجمعية في الدراسات والأبحاث والاستشارات، وإقامة الأنشطة والفعاليات، وتنفيذ البرامج التطوعية التي تعزّز من أهمية المسؤولية الاجتماعية في مجال التشغيل والصيانة لدى مختلف القطاعات.

وقال الدكتور مهندس محمد الفوزان: إن المجلس العربي للتشغيل والصيانة منظّمة مهنية غير حكومية تسعى إلى تطوير نشاطات التشغيل والصيانة في الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك جاءت هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية؛ بحثًا عن مسارات أخرى يستطيع من خلالها المجلس خدمة القطاع بما يتجاوز الفاعلية الاقتصادية إلى الاجتماعية والتطوعية.

وأوضح "الفوزان" أنهم سيعملون جنبًا إلى جنب مع الجمعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين القطاع الثالث غير الربحي، خصوصًا أن الجمعية تخصّص في التشغيل والصيانة، وهو ذات المجال الذي يحمله المجلس على عاتقه.

من جانبه أكّد أحمد السليس أن جمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة تأسست تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي جعلت القطاع غير الربحي من القطاعات ذات الأولوية، للرفع من مستواها والوصول إلى أفضل المؤشرات العالمية في هذه الناحية، وهي اليوم تسير بخطى حثيثة بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوه "السليس" إلى أن الشراكة مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة واعدة، وسيكون لها انعكاسها على أعمال الجمعية؛ لما للمجلس من خبرات وقدرات سيتم توجيهها على خدمة الفئات المستفيدة من عمل الجمعية، أولاً، وهي الأسر الأشد حاجة، فضلاً عن خدمة مختلف الجهات والقطاعات ورفع مستوى العمل التطوعي وتنفيذ البرامج ذات البعد الاجتماعي بالتعاون والتعاضد بين الجمعية والمجلس والكيانات الحكومية والخاصة.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
05:46 PM

"العربي للتشغيل والصيانة" و"كفاءة" يوقعان اتفاقية تعاون

لمعاونة القطاع السعودي غير الربحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية، والمجلس العربي للتشغيل والصيانة OMAINTEC؛ اتفاقية تعاون بينهما لإثراء قطاع التشغيل والصيانة والاستفادة من مجالات العمل لدى الطرفين.

وقّع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء "التشغيل والصيانة" الدكتور المهندس محمد بن عبد العزيز الفوزان، ورئيس مجلس إدارة "كفاءة" أحمد بن عوض السليس.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون المجلس والجمعية في الدراسات والأبحاث والاستشارات، وإقامة الأنشطة والفعاليات، وتنفيذ البرامج التطوعية التي تعزّز من أهمية المسؤولية الاجتماعية في مجال التشغيل والصيانة لدى مختلف القطاعات.

وقال الدكتور مهندس محمد الفوزان: إن المجلس العربي للتشغيل والصيانة منظّمة مهنية غير حكومية تسعى إلى تطوير نشاطات التشغيل والصيانة في الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك جاءت هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية؛ بحثًا عن مسارات أخرى يستطيع من خلالها المجلس خدمة القطاع بما يتجاوز الفاعلية الاقتصادية إلى الاجتماعية والتطوعية.

وأوضح "الفوزان" أنهم سيعملون جنبًا إلى جنب مع الجمعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين القطاع الثالث غير الربحي، خصوصًا أن الجمعية تخصّص في التشغيل والصيانة، وهو ذات المجال الذي يحمله المجلس على عاتقه.

من جانبه أكّد أحمد السليس أن جمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة تأسست تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي جعلت القطاع غير الربحي من القطاعات ذات الأولوية، للرفع من مستواها والوصول إلى أفضل المؤشرات العالمية في هذه الناحية، وهي اليوم تسير بخطى حثيثة بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوه "السليس" إلى أن الشراكة مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة واعدة، وسيكون لها انعكاسها على أعمال الجمعية؛ لما للمجلس من خبرات وقدرات سيتم توجيهها على خدمة الفئات المستفيدة من عمل الجمعية، أولاً، وهي الأسر الأشد حاجة، فضلاً عن خدمة مختلف الجهات والقطاعات ورفع مستوى العمل التطوعي وتنفيذ البرامج ذات البعد الاجتماعي بالتعاون والتعاضد بين الجمعية والمجلس والكيانات الحكومية والخاصة.

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