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"الأرصاد": تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة الجمعة والسبت.. تعرف عليها

"الأرصاد": تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة الجمعة والسبت.. تعرف عليها

أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت، حيث تشير التوقعات بمشيئة الله إلى هطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر مثيرة للأتربة والغبار.

كما أصدرت الهيئة تقريراً مفصلاً عن أسماء المناطق وأهم المحافظات المتأثرة والأجزاء القريبة منها، ففي منطقة مكة المكرمة توقعت هطول أمطار متوسطة ليومي الجمعة والسبت تشمل جدة والطائف ورابغ والكامل وخليص، أما في المدينة المنورة توقعت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة غداً الجمعة، ويوم السبت تشمل المدينة المنورة والعلا والعيص وبدر وينبع ووادي الفرع والمهد والحناكية وبدر.

وفي الرياض توقعت الهيئة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة الجمعة والسبت تشمل المجمعة والغاط والزلفي وشقراء وثادق، كما توقعت أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت على منطقة القصيم تشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة.

وفي حائل توقعت "الأرصاد" أمطاراً متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل حائل ومعظم محافظاتها فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة على الحدود الشمالية يومي الجمعة والسبت تشمل طريف وعرعر ورفحاء، كما توقعت بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية يومي الجمعة والسبت تشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي.

وفي الجوف توقعت أمطاراً متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل سكاكا والقريات وطبرجل كما توقعت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك يومي الجمعة والسبت تشمل تبوك وضباء وحقل والوجة وأملج وتيماء والبدع.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس تقلبات جوية

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"الأرصاد": تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة الجمعة والسبت.. تعرف عليها
سبق

أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت، حيث تشير التوقعات بمشيئة الله إلى هطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر مثيرة للأتربة والغبار.

كما أصدرت الهيئة تقريراً مفصلاً عن أسماء المناطق وأهم المحافظات المتأثرة والأجزاء القريبة منها، ففي منطقة مكة المكرمة توقعت هطول أمطار متوسطة ليومي الجمعة والسبت تشمل جدة والطائف ورابغ والكامل وخليص، أما في المدينة المنورة توقعت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة غداً الجمعة، ويوم السبت تشمل المدينة المنورة والعلا والعيص وبدر وينبع ووادي الفرع والمهد والحناكية وبدر.

وفي الرياض توقعت الهيئة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة الجمعة والسبت تشمل المجمعة والغاط والزلفي وشقراء وثادق، كما توقعت أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت على منطقة القصيم تشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة.

وفي حائل توقعت "الأرصاد" أمطاراً متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل حائل ومعظم محافظاتها فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة على الحدود الشمالية يومي الجمعة والسبت تشمل طريف وعرعر ورفحاء، كما توقعت بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية يومي الجمعة والسبت تشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي.

وفي الجوف توقعت أمطاراً متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل سكاكا والقريات وطبرجل كما توقعت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك يومي الجمعة والسبت تشمل تبوك وضباء وحقل والوجة وأملج وتيماء والبدع.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:45 PM

"الأرصاد": تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة الجمعة والسبت.. تعرف عليها

"الأرصاد": تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة الجمعة والسبت.. تعرف عليها

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ماجد الرفاعي - ينبع
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أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت، حيث تشير التوقعات بمشيئة الله إلى هطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر مثيرة للأتربة والغبار.

كما أصدرت الهيئة تقريراً مفصلاً عن أسماء المناطق وأهم المحافظات المتأثرة والأجزاء القريبة منها، ففي منطقة مكة المكرمة توقعت هطول أمطار متوسطة ليومي الجمعة والسبت تشمل جدة والطائف ورابغ والكامل وخليص، أما في المدينة المنورة توقعت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة غداً الجمعة، ويوم السبت تشمل المدينة المنورة والعلا والعيص وبدر وينبع ووادي الفرع والمهد والحناكية وبدر.

وفي الرياض توقعت الهيئة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة الجمعة والسبت تشمل المجمعة والغاط والزلفي وشقراء وثادق، كما توقعت أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت على منطقة القصيم تشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة.

وفي حائل توقعت "الأرصاد" أمطاراً متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل حائل ومعظم محافظاتها فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة على الحدود الشمالية يومي الجمعة والسبت تشمل طريف وعرعر ورفحاء، كما توقعت بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية يومي الجمعة والسبت تشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي.

وفي الجوف توقعت أمطاراً متوسطة يومي الجمعة والسبت تشمل سكاكا والقريات وطبرجل كما توقعت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك يومي الجمعة والسبت تشمل تبوك وضباء وحقل والوجة وأملج وتيماء والبدع.

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