احتفل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني، عمر بن فارس أبا العلا، بزواج نجلَيْه: "الملازم أول فارس"، و"عبدالرحمن"، مساء أمس السبت، في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، بحضور شيوخ القبائل وأصحاب المعالي والفضيلة والأقارب، ووجهاء وأعيان مكة المكرمة.
"أبا العلا" يحتفل بزواج نجليه "فارس وعبدالرحمن" بمكة
احتفل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني، عمر بن فارس أبا العلا، بزواج نجلَيْه: "الملازم أول فارس"، و"عبدالرحمن"، مساء أمس السبت، في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، بحضور شيوخ القبائل وأصحاب المعالي والفضيلة والأقارب، ووجهاء وأعيان مكة المكرمة.
احتفل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني، عمر بن فارس أبا العلا، بزواج نجلَيْه: "الملازم أول فارس"، و"عبدالرحمن"، مساء أمس السبت، في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، بحضور شيوخ القبائل وأصحاب المعالي والفضيلة والأقارب، ووجهاء وأعيان مكة المكرمة.
"أبا العلا" يحتفل بزواج نجليه "فارس وعبدالرحمن" بمكة
احتفل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني، عمر بن فارس أبا العلا، بزواج نجلَيْه: "الملازم أول فارس"، و"عبدالرحمن"، مساء أمس السبت، في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، بحضور شيوخ القبائل وأصحاب المعالي والفضيلة والأقارب، ووجهاء وأعيان مكة المكرمة.