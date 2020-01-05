"أبا العلا" يحتفل بزواج نجليه "فارس وعبدالرحمن" بمكة

احتفل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني، عمر بن فارس أبا العلا، بزواج نجلَيْه: "الملازم أول فارس"، و"عبدالرحمن"، مساء أمس السبت، في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، بحضور شيوخ القبائل وأصحاب المعالي والفضيلة والأقارب، ووجهاء وأعيان مكة المكرمة.

