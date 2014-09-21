تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة

جدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، تكليف الأخصائي الإداري حمد بن فيحان العتيبي كمتحدث رسمي للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرَبَ العتيبي عن شكره على هذه الثقة الكريمة، سائلًا الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وجميع أهالي وزوار المنطقة.