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تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة

جدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، تكليف الأخصائي الإداري حمد بن فيحان العتيبي كمتحدث رسمي للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرَبَ العتيبي عن شكره على هذه الثقة الكريمة، سائلًا الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وجميع أهالي وزوار المنطقة.

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تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة
سبق

جدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، تكليف الأخصائي الإداري حمد بن فيحان العتيبي كمتحدث رسمي للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرَبَ العتيبي عن شكره على هذه الثقة الكريمة، سائلًا الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وجميع أهالي وزوار المنطقة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
11:06 AM

تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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جدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، تكليف الأخصائي الإداري حمد بن فيحان العتيبي كمتحدث رسمي للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرَبَ العتيبي عن شكره على هذه الثقة الكريمة، سائلًا الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وجميع أهالي وزوار المنطقة.

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