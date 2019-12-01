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مدير الأمن العام يرفع التهنئة لخادم الحرمين في ذكرى البيعة الخامسة

أثناء ترؤسه بالرياض اليوم أولى جلسات الملتقى الثاني للقيادات

رفع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

جاء ذلك أثناء ترؤسه بمديرية الأمن العام بالرياض، اليوم، أولى جلسات الملتقى الثاني لقيادات الأمن العام الذي يشارك فيه كل مديرين شرط المناطق ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.

وأكد للجميع أنهم مطالبون بمضاعفة الجـهود للارتقاء بالعمل الأمني والمروري بالمناطق للحفاظ على مقدرات الوطن واستتباب الأمن والأمان، واضعين مخافة الله أمام أعينهم لأداء الأمانة بكل جدية وإخلاص، والارتقاء بالعناصر البشرية والاستفادة من الدعم الكبير الذي وفرته الدولة -أعزها الله- بتوظيف الكوادر النسائية التي تعد مساندة لأدوار رجال الأمن الإدارية والميدانية، مع العمل على تطويع التقنية التي وفرتها الدولة لخدمة هذا الأمن بشموله.

وشدد الفريق "الحربي" على أهمية تفعيل وتطوير قدرات العاملين بالتدريب والتهيئة المناسبة، ثم عرج على مناقشة العديد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، والتي تكفل تكاملية المهام والتقدم في النتائج لخدمة الجوانب الجنائية والبحث والتحري بشكل خاص.

مدير الأمن العام الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الأمن العام يرفع التهنئة لخادم الحرمين في ذكرى البيعة الخامسة
سبق

رفع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

جاء ذلك أثناء ترؤسه بمديرية الأمن العام بالرياض، اليوم، أولى جلسات الملتقى الثاني لقيادات الأمن العام الذي يشارك فيه كل مديرين شرط المناطق ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.

وأكد للجميع أنهم مطالبون بمضاعفة الجـهود للارتقاء بالعمل الأمني والمروري بالمناطق للحفاظ على مقدرات الوطن واستتباب الأمن والأمان، واضعين مخافة الله أمام أعينهم لأداء الأمانة بكل جدية وإخلاص، والارتقاء بالعناصر البشرية والاستفادة من الدعم الكبير الذي وفرته الدولة -أعزها الله- بتوظيف الكوادر النسائية التي تعد مساندة لأدوار رجال الأمن الإدارية والميدانية، مع العمل على تطويع التقنية التي وفرتها الدولة لخدمة هذا الأمن بشموله.

وشدد الفريق "الحربي" على أهمية تفعيل وتطوير قدرات العاملين بالتدريب والتهيئة المناسبة، ثم عرج على مناقشة العديد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، والتي تكفل تكاملية المهام والتقدم في النتائج لخدمة الجوانب الجنائية والبحث والتحري بشكل خاص.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:50 PM

مدير الأمن العام يرفع التهنئة لخادم الحرمين في ذكرى البيعة الخامسة

أثناء ترؤسه بالرياض اليوم أولى جلسات الملتقى الثاني للقيادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

جاء ذلك أثناء ترؤسه بمديرية الأمن العام بالرياض، اليوم، أولى جلسات الملتقى الثاني لقيادات الأمن العام الذي يشارك فيه كل مديرين شرط المناطق ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.

وأكد للجميع أنهم مطالبون بمضاعفة الجـهود للارتقاء بالعمل الأمني والمروري بالمناطق للحفاظ على مقدرات الوطن واستتباب الأمن والأمان، واضعين مخافة الله أمام أعينهم لأداء الأمانة بكل جدية وإخلاص، والارتقاء بالعناصر البشرية والاستفادة من الدعم الكبير الذي وفرته الدولة -أعزها الله- بتوظيف الكوادر النسائية التي تعد مساندة لأدوار رجال الأمن الإدارية والميدانية، مع العمل على تطويع التقنية التي وفرتها الدولة لخدمة هذا الأمن بشموله.

وشدد الفريق "الحربي" على أهمية تفعيل وتطوير قدرات العاملين بالتدريب والتهيئة المناسبة، ثم عرج على مناقشة العديد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، والتي تكفل تكاملية المهام والتقدم في النتائج لخدمة الجوانب الجنائية والبحث والتحري بشكل خاص.

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