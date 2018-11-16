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البحث عن مواطن و3 أطفال فقدوا في "شعيب فليج" بحفرالباطن

بمشاركة الشرطة والدفاع المدني وفرقة "أنجاد" وغواصين

تكثف جهات أمنية وتطوعية بمحافظة حفر الباطن، جهودها لكشف مصير مواطن وثلاثة أطفال فقدوا في "شعيب فليج"، منذ الأربعاء الماضي.

وقالت المصادر لـ"سبق": المواطنون المفقودون هم ‏"خالد هلال الشمري 27 سنة، وشقيقه محمد هلال الشمري ست سنوات، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري خمس سنوات، وسامي خالد الشمري ثلاث سنوات".

وأضافت: الأشخاص الأربعة خرجوا في نزهة داخلية بحفر الباطن لكنهم تأخروا في العودة فأبلغ عنهم ذووهم.

وأردفت: كشف تتبع آخر مكالمة أنهم كانوا بالقرب من برج حي الباطن، مما يرجح أن السيول قد جرفتهم إلى "شعيب فليج".

وتابعت: الجهات المشاركة في عملية البحث والإنقاذ هي شرطة حفر الباطن، والدفاع المدني، وفرقة "أنجاد التطوعية"، وغواصون متطوعون من أهالي‏ المحافظة، ويجري العمل على تمشيط الشعيب أملاً في العثور عليهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحث عن مواطن و3 أطفال فقدوا في "شعيب فليج" بحفرالباطن
سبق

تكثف جهات أمنية وتطوعية بمحافظة حفر الباطن، جهودها لكشف مصير مواطن وثلاثة أطفال فقدوا في "شعيب فليج"، منذ الأربعاء الماضي.

وقالت المصادر لـ"سبق": المواطنون المفقودون هم ‏"خالد هلال الشمري 27 سنة، وشقيقه محمد هلال الشمري ست سنوات، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري خمس سنوات، وسامي خالد الشمري ثلاث سنوات".

وأضافت: الأشخاص الأربعة خرجوا في نزهة داخلية بحفر الباطن لكنهم تأخروا في العودة فأبلغ عنهم ذووهم.

وأردفت: كشف تتبع آخر مكالمة أنهم كانوا بالقرب من برج حي الباطن، مما يرجح أن السيول قد جرفتهم إلى "شعيب فليج".

وتابعت: الجهات المشاركة في عملية البحث والإنقاذ هي شرطة حفر الباطن، والدفاع المدني، وفرقة "أنجاد التطوعية"، وغواصون متطوعون من أهالي‏ المحافظة، ويجري العمل على تمشيط الشعيب أملاً في العثور عليهم.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
04:00 PM

البحث عن مواطن و3 أطفال فقدوا في "شعيب فليج" بحفرالباطن

بمشاركة الشرطة والدفاع المدني وفرقة "أنجاد" وغواصين

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عويد التومي - حفر الباطن
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تكثف جهات أمنية وتطوعية بمحافظة حفر الباطن، جهودها لكشف مصير مواطن وثلاثة أطفال فقدوا في "شعيب فليج"، منذ الأربعاء الماضي.

وقالت المصادر لـ"سبق": المواطنون المفقودون هم ‏"خالد هلال الشمري 27 سنة، وشقيقه محمد هلال الشمري ست سنوات، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري خمس سنوات، وسامي خالد الشمري ثلاث سنوات".

وأضافت: الأشخاص الأربعة خرجوا في نزهة داخلية بحفر الباطن لكنهم تأخروا في العودة فأبلغ عنهم ذووهم.

وأردفت: كشف تتبع آخر مكالمة أنهم كانوا بالقرب من برج حي الباطن، مما يرجح أن السيول قد جرفتهم إلى "شعيب فليج".

وتابعت: الجهات المشاركة في عملية البحث والإنقاذ هي شرطة حفر الباطن، والدفاع المدني، وفرقة "أنجاد التطوعية"، وغواصون متطوعون من أهالي‏ المحافظة، ويجري العمل على تمشيط الشعيب أملاً في العثور عليهم.

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