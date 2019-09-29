أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف؛ أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، باشرت أعمالها على إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة. وقال الرائد "الشريف": إن "الأمطار التي هطلت كانت ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة، والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا". وتابع: "تم تمرير البلاغ للجهات المعنية؛ للاستعداد والتهيُّؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد". وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.

الدفاع المدني بمكة: الأمطار التي سقطت لم ينجم عنها حوادث أو إصابات هادي العصيمي سبق 2019-09-29 أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف؛ أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، باشرت أعمالها على إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.



وقال الرائد "الشريف": إن "الأمطار التي هطلت كانت ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة، والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا".



وتابع: "تم تمرير البلاغ للجهات المعنية؛ للاستعداد والتهيُّؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد".



وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 08:20 PM

الدفاع المدني بمكة: الأمطار التي سقطت لم ينجم عنها حوادث أو إصابات دعا المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه





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أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف؛ أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، باشرت أعمالها على إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.



وقال الرائد "الشريف": إن "الأمطار التي هطلت كانت ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة، والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا".



وتابع: "تم تمرير البلاغ للجهات المعنية؛ للاستعداد والتهيُّؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد".



وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.