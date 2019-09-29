النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدفاع المدني بمكة: الأمطار التي سقطت لم ينجم عنها حوادث أو إصابات

دعا المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف؛ أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، باشرت أعمالها على إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.

وقال الرائد "الشريف": إن "الأمطار التي هطلت كانت ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة، والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا".

وتابع: "تم تمرير البلاغ للجهات المعنية؛ للاستعداد والتهيُّؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد".

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدفاع المدني بمكة: الأمطار التي سقطت لم ينجم عنها حوادث أو إصابات
سبق

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف؛ أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، باشرت أعمالها على إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.

وقال الرائد "الشريف": إن "الأمطار التي هطلت كانت ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة، والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا".

وتابع: "تم تمرير البلاغ للجهات المعنية؛ للاستعداد والتهيُّؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد".

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:20 PM

الدفاع المدني بمكة: الأمطار التي سقطت لم ينجم عنها حوادث أو إصابات

دعا المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
1,853

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف؛ أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، باشرت أعمالها على إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.

وقال الرائد "الشريف": إن "الأمطار التي هطلت كانت ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ حيث تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة، والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا".

وتابع: "تم تمرير البلاغ للجهات المعنية؛ للاستعداد والتهيُّؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد".

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,239
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,275
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,294
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,874

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة