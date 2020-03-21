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بعد شكاوى الاكتظاظ خاصة في "النكاسة".. توجيه بإغلاق الأسواق الشعبية بمكة فورًا

اجتماع لأمين المنطقة مع ممثلي الجالية البرماوية والأفريقية وحثّ على تنفيذ الاحترازات

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلي الجالية البرماوية بمكة المكرمة؛ وذلك للتنسيق في إغلاق الأسواق الشعبية فورًا.

وحثّ "القويحص" على عمل الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

جاء ذلك بعد شكاوى عدة حول اكتظاظ عدد من الأسواق الشعبية، خاصة سوق النكاسة بمكة المكرمة، الذي لا يزال يشهد كثافة بشرية من الباعة والمتسوقين من الجالية البرماوية.

كما عقد أمين العاصمة المقدسة اجتماعًا مماثلًا مع ممثلي الجالية الإفريقية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية فورًا.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد شكاوى الاكتظاظ خاصة في "النكاسة".. توجيه بإغلاق الأسواق الشعبية بمكة فورًا
سبق

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلي الجالية البرماوية بمكة المكرمة؛ وذلك للتنسيق في إغلاق الأسواق الشعبية فورًا.

وحثّ "القويحص" على عمل الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

جاء ذلك بعد شكاوى عدة حول اكتظاظ عدد من الأسواق الشعبية، خاصة سوق النكاسة بمكة المكرمة، الذي لا يزال يشهد كثافة بشرية من الباعة والمتسوقين من الجالية البرماوية.

كما عقد أمين العاصمة المقدسة اجتماعًا مماثلًا مع ممثلي الجالية الإفريقية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية فورًا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:15 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:32 PM

بعد شكاوى الاكتظاظ خاصة في "النكاسة".. توجيه بإغلاق الأسواق الشعبية بمكة فورًا

اجتماع لأمين المنطقة مع ممثلي الجالية البرماوية والأفريقية وحثّ على تنفيذ الاحترازات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
5,931

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلي الجالية البرماوية بمكة المكرمة؛ وذلك للتنسيق في إغلاق الأسواق الشعبية فورًا.

وحثّ "القويحص" على عمل الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

جاء ذلك بعد شكاوى عدة حول اكتظاظ عدد من الأسواق الشعبية، خاصة سوق النكاسة بمكة المكرمة، الذي لا يزال يشهد كثافة بشرية من الباعة والمتسوقين من الجالية البرماوية.

كما عقد أمين العاصمة المقدسة اجتماعًا مماثلًا مع ممثلي الجالية الإفريقية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية فورًا.

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