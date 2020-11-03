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الجيش اليمني يقتل 10 حوثيين بينهم قائد ميداني

خلال مواجهات عنيفة في تعز

قُتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بينهم قائد ميداني في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي تعز.

وبيّن ركن التوجيه باللواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام، أن القيادي الحوثي يدعى وليد عبده أبو لحوم، ويرأس حراسة المنشآت التي يسيطر عليها الحوثيين في تعز، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن بين القتلى شقيقه "أبو لحوم"، ويدعى صخر أبو لحوم.

وأوضح "حزام" أن المواجهات العنيفة اندلعت في جبهة الأربعين.

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الجيش اليمني يقتل 10 حوثيين بينهم قائد ميداني
سبق

قُتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بينهم قائد ميداني في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي تعز.

وبيّن ركن التوجيه باللواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام، أن القيادي الحوثي يدعى وليد عبده أبو لحوم، ويرأس حراسة المنشآت التي يسيطر عليها الحوثيين في تعز، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن بين القتلى شقيقه "أبو لحوم"، ويدعى صخر أبو لحوم.

وأوضح "حزام" أن المواجهات العنيفة اندلعت في جبهة الأربعين.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
07:53 PM

الجيش اليمني يقتل 10 حوثيين بينهم قائد ميداني

خلال مواجهات عنيفة في تعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بينهم قائد ميداني في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي تعز.

وبيّن ركن التوجيه باللواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام، أن القيادي الحوثي يدعى وليد عبده أبو لحوم، ويرأس حراسة المنشآت التي يسيطر عليها الحوثيين في تعز، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن بين القتلى شقيقه "أبو لحوم"، ويدعى صخر أبو لحوم.

وأوضح "حزام" أن المواجهات العنيفة اندلعت في جبهة الأربعين.

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