النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليونان تعلن عن أول إصابة بـ"كورونا" على أراضيها

فرنسا: تسجيل أول حالة وفاة لمواطن بسبب الفيروس القاتل

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ في البلاد، وهي لامرأة تبلغ 38 عامًا سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة بحالة صحية جيّدة، وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي شمال البلاد.

من ناحية أخرى، سجلت فرنسا أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس "كورونا" المتحور الجديد "كوفيد 19".

وأفاد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون بأن الوفاة لفرنسي يبلغ من العمر 60 عاماً، وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية فقط في مستشفى بباريس وكانت حالته حرجة جداً وتوفي خلال الليل.

وأضاف: تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية بينهم الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 17.

وزارة الصحة اليونانية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليونان تعلن عن أول إصابة بـ"كورونا" على أراضيها
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ في البلاد، وهي لامرأة تبلغ 38 عامًا سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة بحالة صحية جيّدة، وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي شمال البلاد.

من ناحية أخرى، سجلت فرنسا أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس "كورونا" المتحور الجديد "كوفيد 19".

وأفاد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون بأن الوفاة لفرنسي يبلغ من العمر 60 عاماً، وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية فقط في مستشفى بباريس وكانت حالته حرجة جداً وتوفي خلال الليل.

وأضاف: تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية بينهم الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 17.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:00 PM

اليونان تعلن عن أول إصابة بـ"كورونا" على أراضيها

فرنسا: تسجيل أول حالة وفاة لمواطن بسبب الفيروس القاتل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
471

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ في البلاد، وهي لامرأة تبلغ 38 عامًا سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة بحالة صحية جيّدة، وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي شمال البلاد.

من ناحية أخرى، سجلت فرنسا أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس "كورونا" المتحور الجديد "كوفيد 19".

وأفاد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون بأن الوفاة لفرنسي يبلغ من العمر 60 عاماً، وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية فقط في مستشفى بباريس وكانت حالته حرجة جداً وتوفي خلال الليل.

وأضاف: تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية بينهم الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 17.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,830
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,680
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة