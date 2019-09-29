احتفل الدكتور علي بن مبارك بن دايس آل مسفر آل مسعود، بزواجه في أحد قصور مدينة الرياض.
حضر حفل الزواج جمع كبير من المشايخ والأعيان والأقارب والزملاء وشعراء المحاورة والنظم، متمنّين له حياة سعيدة.
"آل مسعود" يحتفل بزواجه في الرياض
بحضور الأقارب ومشايخ وأعيان
احتفل الدكتور علي بن مبارك بن دايس آل مسفر آل مسعود، بزواجه في أحد قصور مدينة الرياض.
حضر حفل الزواج جمع كبير من المشايخ والأعيان والأقارب والزملاء وشعراء المحاورة والنظم، متمنّين له حياة سعيدة.
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"آل مسعود" يحتفل بزواجه في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29
احتفل الدكتور علي بن مبارك بن دايس آل مسفر آل مسعود، بزواجه في أحد قصور مدينة الرياض.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
07:29 PM
"آل مسعود" يحتفل بزواجه في الرياض
بحضور الأقارب ومشايخ وأعيان
احتفل الدكتور علي بن مبارك بن دايس آل مسفر آل مسعود، بزواجه في أحد قصور مدينة الرياض.
حضر حفل الزواج جمع كبير من المشايخ والأعيان والأقارب والزملاء وشعراء المحاورة والنظم، متمنّين له حياة سعيدة.
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