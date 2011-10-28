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بالفيديو.. النيران تشتعل مجدداً في "عزيزة السودة"

الجهات المختصة والفرق التطوعية تباشر

تشهد قرية آل مفرح في العزيزة بالسودة الآن اشتعال النيران في أجزاء واسعة من الموقع.

وهرعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة والفرق التطوعية لاحتواء الوضع، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

وكانت وزارة الداخلية صرّحت على لسان متحدثها الأمني، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. النيران تشتعل مجدداً في "عزيزة السودة"
سبق

تشهد قرية آل مفرح في العزيزة بالسودة الآن اشتعال النيران في أجزاء واسعة من الموقع.

وهرعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة والفرق التطوعية لاحتواء الوضع، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

وكانت وزارة الداخلية صرّحت على لسان متحدثها الأمني، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
08:18 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:40 PM

بالفيديو.. النيران تشتعل مجدداً في "عزيزة السودة"

الجهات المختصة والفرق التطوعية تباشر

A A A
محمد طيران - عسير
8
10,770

تشهد قرية آل مفرح في العزيزة بالسودة الآن اشتعال النيران في أجزاء واسعة من الموقع.

وهرعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة والفرق التطوعية لاحتواء الوضع، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

وكانت وزارة الداخلية صرّحت على لسان متحدثها الأمني، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

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