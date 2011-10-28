بالفيديو.. النيران تشتعل مجدداً في "عزيزة السودة"

الجهات المختصة والفرق التطوعية تباشر

تشهد قرية آل مفرح في العزيزة بالسودة الآن اشتعال النيران في أجزاء واسعة من الموقع.



وهرعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة والفرق التطوعية لاحتواء الوضع، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

وكانت وزارة الداخلية صرّحت على لسان متحدثها الأمني، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.