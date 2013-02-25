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"المسند": شعبان ورمضان 30 يومًا.. وغرة الشهر الفضيل 13 أبريل

قال: الخميس ‏13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.. اعتمدوا هذه التواريخ

متى يدخل رمضان؟ ومتى يكون عيد الفطر لهذا العام 1442هـ؟ من أكثر الأسئلة طرحًا في مثل هذه الأيام من كل عام، ولأن الحياة باتت أكثر تعقيدًا في ترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات والاجتماعات؛ فإن كثيرًا من الناس يتطلع إلى معرفة بداية ‏ونهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.‏

وعليه يقول أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان (11 أبريل) بنحو 26 دقيقة وفقًا لأفق مكة ‏المكرمة، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وموعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم 30 شعبان (12 أبريل) عند الساعة: 05:31ص

وأضاف المسند: تكون غرة شهر رمضان -بإذن الله- يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وموعد اكتمال القمر بدرًا صباح الثلاثاء 15 رمضان عند الساعة 06:31ص.

وعن حلول يوم عيد الفطر لهذا العام 1442هـ؛ أوضح المسند أنه في يوم 29 رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10:00م من اليوم نفسه، و‏لن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث، وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق 13 مايو 2021.

واختتم الدكتور المسند: على من لديه حجوزات ومناسبات أن يعتمد تمام شهريْ شعبان ورمضان 30 يومًا.. هذا والله أعلم".‏

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"المسند": شعبان ورمضان 30 يومًا.. وغرة الشهر الفضيل 13 أبريل
سبق

متى يدخل رمضان؟ ومتى يكون عيد الفطر لهذا العام 1442هـ؟ من أكثر الأسئلة طرحًا في مثل هذه الأيام من كل عام، ولأن الحياة باتت أكثر تعقيدًا في ترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات والاجتماعات؛ فإن كثيرًا من الناس يتطلع إلى معرفة بداية ‏ونهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.‏

وعليه يقول أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان (11 أبريل) بنحو 26 دقيقة وفقًا لأفق مكة ‏المكرمة، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وموعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم 30 شعبان (12 أبريل) عند الساعة: 05:31ص

وأضاف المسند: تكون غرة شهر رمضان -بإذن الله- يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وموعد اكتمال القمر بدرًا صباح الثلاثاء 15 رمضان عند الساعة 06:31ص.

وعن حلول يوم عيد الفطر لهذا العام 1442هـ؛ أوضح المسند أنه في يوم 29 رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10:00م من اليوم نفسه، و‏لن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث، وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق 13 مايو 2021.

واختتم الدكتور المسند: على من لديه حجوزات ومناسبات أن يعتمد تمام شهريْ شعبان ورمضان 30 يومًا.. هذا والله أعلم".‏

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
12:44 PM

"المسند": شعبان ورمضان 30 يومًا.. وغرة الشهر الفضيل 13 أبريل

قال: الخميس ‏13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.. اعتمدوا هذه التواريخ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,346

متى يدخل رمضان؟ ومتى يكون عيد الفطر لهذا العام 1442هـ؟ من أكثر الأسئلة طرحًا في مثل هذه الأيام من كل عام، ولأن الحياة باتت أكثر تعقيدًا في ترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات والاجتماعات؛ فإن كثيرًا من الناس يتطلع إلى معرفة بداية ‏ونهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.‏

وعليه يقول أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان (11 أبريل) بنحو 26 دقيقة وفقًا لأفق مكة ‏المكرمة، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وموعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم 30 شعبان (12 أبريل) عند الساعة: 05:31ص

وأضاف المسند: تكون غرة شهر رمضان -بإذن الله- يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وموعد اكتمال القمر بدرًا صباح الثلاثاء 15 رمضان عند الساعة 06:31ص.

وعن حلول يوم عيد الفطر لهذا العام 1442هـ؛ أوضح المسند أنه في يوم 29 رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10:00م من اليوم نفسه، و‏لن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث، وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق 13 مايو 2021.

واختتم الدكتور المسند: على من لديه حجوزات ومناسبات أن يعتمد تمام شهريْ شعبان ورمضان 30 يومًا.. هذا والله أعلم".‏

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