النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمة تسلُّم نسخة الحكم التنفيذية عبر "معين"

وفّرت خدماتها حرصاً على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجهاته

استفاد من خدمة تسلُّم نسخة الحكم التنفيذية الصادرة إلكترونياً من محاكم ديوان المظالم أكثر من 50 ألف مستفيد عبر منصة معين الإلكترونية، منذ إطلاق الخدمة في تاريخ 1442/2/3هـ، وهي من الخدمات التي وفرها الديوان لعموم المستفيدين لمتابعة مسار الدعوى إلكترونياً وعبر قياس العمل التقني للأعمال القضائية بالمحاكم.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية تسلُّم نسخة الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية أو بالصيغة النهائية، كما يمكن لأطراف الدعوى التحقق من صحة نسخة الحكم المُتسلَمة بطريقة إلكترونية وفق معايير دقيقة وعالية الجودة.

وتوفر منصة معين متابعة حالة الطلب للخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حال الموافقة عليه أو رفضه، كما تتيح المنصة تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بشكل إلكتروني متكامل.

يُذكر أن منصة معين وفّرت خدماتها حرصاً على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجّهاته التي تمّت الموافقة عليها من المقام السامي التي تهدف إلى التحول الرقمي المتكامل، من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، وتعزّز من بيئة العمل القضائي نحو التقدم والتكامل الإلكتروني.

ديوان المظالم منصة معين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمة تسلُّم نسخة الحكم التنفيذية عبر "معين"
سبق

استفاد من خدمة تسلُّم نسخة الحكم التنفيذية الصادرة إلكترونياً من محاكم ديوان المظالم أكثر من 50 ألف مستفيد عبر منصة معين الإلكترونية، منذ إطلاق الخدمة في تاريخ 1442/2/3هـ، وهي من الخدمات التي وفرها الديوان لعموم المستفيدين لمتابعة مسار الدعوى إلكترونياً وعبر قياس العمل التقني للأعمال القضائية بالمحاكم.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية تسلُّم نسخة الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية أو بالصيغة النهائية، كما يمكن لأطراف الدعوى التحقق من صحة نسخة الحكم المُتسلَمة بطريقة إلكترونية وفق معايير دقيقة وعالية الجودة.

وتوفر منصة معين متابعة حالة الطلب للخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حال الموافقة عليه أو رفضه، كما تتيح المنصة تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بشكل إلكتروني متكامل.

يُذكر أن منصة معين وفّرت خدماتها حرصاً على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجّهاته التي تمّت الموافقة عليها من المقام السامي التي تهدف إلى التحول الرقمي المتكامل، من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، وتعزّز من بيئة العمل القضائي نحو التقدم والتكامل الإلكتروني.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
10:15 AM

أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمة تسلُّم نسخة الحكم التنفيذية عبر "معين"

وفّرت خدماتها حرصاً على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجهاته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
725

استفاد من خدمة تسلُّم نسخة الحكم التنفيذية الصادرة إلكترونياً من محاكم ديوان المظالم أكثر من 50 ألف مستفيد عبر منصة معين الإلكترونية، منذ إطلاق الخدمة في تاريخ 1442/2/3هـ، وهي من الخدمات التي وفرها الديوان لعموم المستفيدين لمتابعة مسار الدعوى إلكترونياً وعبر قياس العمل التقني للأعمال القضائية بالمحاكم.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية تسلُّم نسخة الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية أو بالصيغة النهائية، كما يمكن لأطراف الدعوى التحقق من صحة نسخة الحكم المُتسلَمة بطريقة إلكترونية وفق معايير دقيقة وعالية الجودة.

وتوفر منصة معين متابعة حالة الطلب للخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حال الموافقة عليه أو رفضه، كما تتيح المنصة تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بشكل إلكتروني متكامل.

يُذكر أن منصة معين وفّرت خدماتها حرصاً على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجّهاته التي تمّت الموافقة عليها من المقام السامي التي تهدف إلى التحول الرقمي المتكامل، من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، وتعزّز من بيئة العمل القضائي نحو التقدم والتكامل الإلكتروني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,327
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,018
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,690
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,770

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة