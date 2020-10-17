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الأزهر يدين حادث قطع الرأس في باريس ويدعو إلى سن تشريع عالمي يجرّم الإساءة للأديان

أكّد وجوب احترام المقدّسات والرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية

أدان الأزهر الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

وأكّد الأزهر، في بيان له، رفضه هذه الجريمة النكراء وجميع الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأيّ حالٍ من الأحوال.

وشدّد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أياً كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدّسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعياً إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرّم الإساءة للأديان ورموزها المقدّسة، وتحلي الجميع بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكّد احترام معتقدات الآخرين.

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الأزهر يدين حادث قطع الرأس في باريس ويدعو إلى سن تشريع عالمي يجرّم الإساءة للأديان
سبق

أدان الأزهر الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

وأكّد الأزهر، في بيان له، رفضه هذه الجريمة النكراء وجميع الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأيّ حالٍ من الأحوال.

وشدّد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أياً كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدّسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعياً إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرّم الإساءة للأديان ورموزها المقدّسة، وتحلي الجميع بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكّد احترام معتقدات الآخرين.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
10:24 AM

الأزهر يدين حادث قطع الرأس في باريس ويدعو إلى سن تشريع عالمي يجرّم الإساءة للأديان

أكّد وجوب احترام المقدّسات والرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأزهر الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

وأكّد الأزهر، في بيان له، رفضه هذه الجريمة النكراء وجميع الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأيّ حالٍ من الأحوال.

وشدّد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أياً كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدّسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعياً إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرّم الإساءة للأديان ورموزها المقدّسة، وتحلي الجميع بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكّد احترام معتقدات الآخرين.

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