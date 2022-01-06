مؤتمر صحفي لمتحدث التحالف يعرض أدلة الاستخدام العسكري للحوثيين لميناءي الحديدة والصليف.. السبت

"التحالف" يؤكد: ميناء الحديدة أصبح مركزًا لتهريب وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية

يعقد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي مؤتمراً صحفيًا، يوم السبت عند الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، يعرض فيه أدلة الاستخدام العسكري للحوثيين لميناءي الحديدة والصليف.

وأكد "التحالف"، أن ميناء الحديدة أصبح مركزًا لتهريب وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.