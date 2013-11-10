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حصيلة ضحايا مظاهرات العراق.. 319 قتيلًا و15 ألف مصاب

"القضاء الأعلى" يطالب بسرعة إنجاز التحقيقات

نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان، اليوم (الأحد)؛ أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلاً، بينهم 13 من قوات الأمن.

وأوضح المصدر أن أكثر من 15 ألفًا من المتظاهرين وقوات الأمن أُصيبوا خلال فضّ قوات الأمن للاحتجاجات بالقوة.

في سياق متصل طالب مجلس القضاء العراقي الأعلى، اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث ‏الاعتداء على المتظاهرين؛ بسرعة إنجاز التحقيق مع المتهمين، الذين جرى توقيفهم وصدرت بحقهم مذكرات قبض، ‏وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة، ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقًا للقانون.

مظاهرات العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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حصيلة ضحايا مظاهرات العراق.. 319 قتيلًا و15 ألف مصاب
سبق

نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان، اليوم (الأحد)؛ أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلاً، بينهم 13 من قوات الأمن.

وأوضح المصدر أن أكثر من 15 ألفًا من المتظاهرين وقوات الأمن أُصيبوا خلال فضّ قوات الأمن للاحتجاجات بالقوة.

في سياق متصل طالب مجلس القضاء العراقي الأعلى، اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث ‏الاعتداء على المتظاهرين؛ بسرعة إنجاز التحقيق مع المتهمين، الذين جرى توقيفهم وصدرت بحقهم مذكرات قبض، ‏وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة، ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقًا للقانون.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
05:21 PM

حصيلة ضحايا مظاهرات العراق.. 319 قتيلًا و15 ألف مصاب

"القضاء الأعلى" يطالب بسرعة إنجاز التحقيقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان، اليوم (الأحد)؛ أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلاً، بينهم 13 من قوات الأمن.

وأوضح المصدر أن أكثر من 15 ألفًا من المتظاهرين وقوات الأمن أُصيبوا خلال فضّ قوات الأمن للاحتجاجات بالقوة.

في سياق متصل طالب مجلس القضاء العراقي الأعلى، اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث ‏الاعتداء على المتظاهرين؛ بسرعة إنجاز التحقيق مع المتهمين، الذين جرى توقيفهم وصدرت بحقهم مذكرات قبض، ‏وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة، ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقًا للقانون.

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