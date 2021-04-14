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هل يجب ابتعاد مرضى السكري عن التمر نهائيًّا في رمضان؟ "النمر" يجيب

أجاب استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن سؤال حول ما إذا كان مريض السكري مطالَبًا بالابتعاد نهائيًّا عن تناول التمر أم لا، مؤكدًا أن ذلك يعتمد على وزن المريض، ومدى ممارسته الرياضة بصفة يومية، وتحكُّمه في السكري.. مشيرًا إلى أنه حال كان وزنه زائدًا، ولا يتحرك نهائيًّا، فيجب عليه الابتعاد عن التمر.

وأضاف بأنه في حال كان وزنه طبيعيًّا، وسكره متحكَّمًا فيه، ويحرص على ممارسة الرياضة بصفة يومية، فمن المهم حساب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية.

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هل يجب ابتعاد مرضى السكري عن التمر نهائيًّا في رمضان؟ "النمر" يجيب
سبق

أجاب استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن سؤال حول ما إذا كان مريض السكري مطالَبًا بالابتعاد نهائيًّا عن تناول التمر أم لا، مؤكدًا أن ذلك يعتمد على وزن المريض، ومدى ممارسته الرياضة بصفة يومية، وتحكُّمه في السكري.. مشيرًا إلى أنه حال كان وزنه زائدًا، ولا يتحرك نهائيًّا، فيجب عليه الابتعاد عن التمر.

وأضاف بأنه في حال كان وزنه طبيعيًّا، وسكره متحكَّمًا فيه، ويحرص على ممارسة الرياضة بصفة يومية، فمن المهم حساب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:03 AM

هل يجب ابتعاد مرضى السكري عن التمر نهائيًّا في رمضان؟ "النمر" يجيب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,036

أجاب استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن سؤال حول ما إذا كان مريض السكري مطالَبًا بالابتعاد نهائيًّا عن تناول التمر أم لا، مؤكدًا أن ذلك يعتمد على وزن المريض، ومدى ممارسته الرياضة بصفة يومية، وتحكُّمه في السكري.. مشيرًا إلى أنه حال كان وزنه زائدًا، ولا يتحرك نهائيًّا، فيجب عليه الابتعاد عن التمر.

وأضاف بأنه في حال كان وزنه طبيعيًّا، وسكره متحكَّمًا فيه، ويحرص على ممارسة الرياضة بصفة يومية، فمن المهم حساب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية.

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