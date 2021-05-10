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أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات في ساحات الأقصى

ألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قِبَل القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الأقصى مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن هناك أكثر من 228 إصابة نُقلت إلى مستشفيات: (المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والمستشفى الميداني للهلال)؛ مشيرًا إلى أن عددًا مسعفي الهلال الأحمر من بين المصابين.

وأوضح الهلال الأحمر أنه حتى اللحظة؛ هناك 7 إصابات خطيرة جدًّا، ومنها داخل العمليات الجراحية؛ وفق "سكاي نيوز".

ويسود التوتر منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنًا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.

الهلال الأحمر الفلسطيني

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أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات في ساحات الأقصى
سبق

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قِبَل القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الأقصى مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن هناك أكثر من 228 إصابة نُقلت إلى مستشفيات: (المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والمستشفى الميداني للهلال)؛ مشيرًا إلى أن عددًا مسعفي الهلال الأحمر من بين المصابين.

وأوضح الهلال الأحمر أنه حتى اللحظة؛ هناك 7 إصابات خطيرة جدًّا، ومنها داخل العمليات الجراحية؛ وفق "سكاي نيوز".

ويسود التوتر منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنًا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
07:01 PM

أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات في ساحات الأقصى

ألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قِبَل القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الأقصى مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن هناك أكثر من 228 إصابة نُقلت إلى مستشفيات: (المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والمستشفى الميداني للهلال)؛ مشيرًا إلى أن عددًا مسعفي الهلال الأحمر من بين المصابين.

وأوضح الهلال الأحمر أنه حتى اللحظة؛ هناك 7 إصابات خطيرة جدًّا، ومنها داخل العمليات الجراحية؛ وفق "سكاي نيوز".

ويسود التوتر منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنًا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.

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