النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقعات بارتفاع سعر برميل النفط فوق 70 دولاراً بحلول هذا الموعد

الطاقة الدولية: سيكون مدفوعاً بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب

كشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها لأسعار النفط حتى عام 2040، ووضعت عدة سيناريوهات لتطور أسعار النفط خلال الأعوام العشرين المقبلة بعد أزمة جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن سعر برميل النفط من الممكن أن يبقى في نطاق 50 دولاراً للبرميل خلال السنوات العشرين المقبلة.

إلا أن الوكالة -وبحسب "روسيا اليوم"- رسمت تصوراً آخر لأسعار النفط في التقرير نفسه، حيث قالت في السيناريو الأساسي إن سعر برميل النفط قد يصعد حتى مستوى 71 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 76 دولاراً بحلول عام 2030، حتى 85 دولاراً بحلول عام 2040.

وتفترض الوكالة في السيناريو الأساسي، أن يتمكن العالم من السيطرة بشكل تدريجي على وباء كورونا في عام 2021، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مستوياته قبل الأزمة بحلول نهاية العام نفسه.

وإذا لم تتم هزيمة فيروس كورونا في عام 2021 وتأخر الانتعاش الاقتصادي (سيناريو التعافي المتأخر)، فإن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 59 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 72 دولاراً في عام 2040.

وفي سيناريو التنمية المستدامة، حيث تسرع البشرية في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاقية باريس، فإن سعر البرميل من المتوقع أن يصل إلى 57 دولاراً بحلول عام 2025، لكنه سينخفض إلى 53 دولاراً بحلول عام 2040.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون مدفوعاً بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب في السوق، وتقول الوكالة في تقريرها، إن تحفيز الاستثمار يتطلب زيادة في الأسعار تصل إلى 70 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
توقعات بارتفاع سعر برميل النفط فوق 70 دولاراً بحلول هذا الموعد
سبق

كشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها لأسعار النفط حتى عام 2040، ووضعت عدة سيناريوهات لتطور أسعار النفط خلال الأعوام العشرين المقبلة بعد أزمة جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن سعر برميل النفط من الممكن أن يبقى في نطاق 50 دولاراً للبرميل خلال السنوات العشرين المقبلة.

إلا أن الوكالة -وبحسب "روسيا اليوم"- رسمت تصوراً آخر لأسعار النفط في التقرير نفسه، حيث قالت في السيناريو الأساسي إن سعر برميل النفط قد يصعد حتى مستوى 71 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 76 دولاراً بحلول عام 2030، حتى 85 دولاراً بحلول عام 2040.

وتفترض الوكالة في السيناريو الأساسي، أن يتمكن العالم من السيطرة بشكل تدريجي على وباء كورونا في عام 2021، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مستوياته قبل الأزمة بحلول نهاية العام نفسه.

وإذا لم تتم هزيمة فيروس كورونا في عام 2021 وتأخر الانتعاش الاقتصادي (سيناريو التعافي المتأخر)، فإن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 59 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 72 دولاراً في عام 2040.

وفي سيناريو التنمية المستدامة، حيث تسرع البشرية في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاقية باريس، فإن سعر البرميل من المتوقع أن يصل إلى 57 دولاراً بحلول عام 2025، لكنه سينخفض إلى 53 دولاراً بحلول عام 2040.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون مدفوعاً بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب في السوق، وتقول الوكالة في تقريرها، إن تحفيز الاستثمار يتطلب زيادة في الأسعار تصل إلى 70 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
12:30 PM

توقعات بارتفاع سعر برميل النفط فوق 70 دولاراً بحلول هذا الموعد

الطاقة الدولية: سيكون مدفوعاً بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,900

كشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها لأسعار النفط حتى عام 2040، ووضعت عدة سيناريوهات لتطور أسعار النفط خلال الأعوام العشرين المقبلة بعد أزمة جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن سعر برميل النفط من الممكن أن يبقى في نطاق 50 دولاراً للبرميل خلال السنوات العشرين المقبلة.

إلا أن الوكالة -وبحسب "روسيا اليوم"- رسمت تصوراً آخر لأسعار النفط في التقرير نفسه، حيث قالت في السيناريو الأساسي إن سعر برميل النفط قد يصعد حتى مستوى 71 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 76 دولاراً بحلول عام 2030، حتى 85 دولاراً بحلول عام 2040.

وتفترض الوكالة في السيناريو الأساسي، أن يتمكن العالم من السيطرة بشكل تدريجي على وباء كورونا في عام 2021، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مستوياته قبل الأزمة بحلول نهاية العام نفسه.

وإذا لم تتم هزيمة فيروس كورونا في عام 2021 وتأخر الانتعاش الاقتصادي (سيناريو التعافي المتأخر)، فإن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 59 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 72 دولاراً في عام 2040.

وفي سيناريو التنمية المستدامة، حيث تسرع البشرية في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاقية باريس، فإن سعر البرميل من المتوقع أن يصل إلى 57 دولاراً بحلول عام 2025، لكنه سينخفض إلى 53 دولاراً بحلول عام 2040.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون مدفوعاً بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب في السوق، وتقول الوكالة في تقريرها، إن تحفيز الاستثمار يتطلب زيادة في الأسعار تصل إلى 70 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,872
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,441
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,835
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,341

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة