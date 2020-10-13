توقعات بارتفاع سعر برميل النفط فوق 70 دولاراً بحلول هذا الموعد

الطاقة الدولية: سيكون مدفوعاً بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب

كشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها لأسعار النفط حتى عام 2040، ووضعت عدة سيناريوهات لتطور أسعار النفط خلال الأعوام العشرين المقبلة بعد أزمة جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن سعر برميل النفط من الممكن أن يبقى في نطاق 50 دولاراً للبرميل خلال السنوات العشرين المقبلة.

إلا أن الوكالة -وبحسب "روسيا اليوم"- رسمت تصوراً آخر لأسعار النفط في التقرير نفسه، حيث قالت في السيناريو الأساسي إن سعر برميل النفط قد يصعد حتى مستوى 71 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 76 دولاراً بحلول عام 2030، حتى 85 دولاراً بحلول عام 2040.

وتفترض الوكالة في السيناريو الأساسي، أن يتمكن العالم من السيطرة بشكل تدريجي على وباء كورونا في عام 2021، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مستوياته قبل الأزمة بحلول نهاية العام نفسه.

وإذا لم تتم هزيمة فيروس كورونا في عام 2021 وتأخر الانتعاش الاقتصادي (سيناريو التعافي المتأخر)، فإن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 59 دولاراً بحلول عام 2025، وإلى 72 دولاراً في عام 2040.

وفي سيناريو التنمية المستدامة، حيث تسرع البشرية في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاقية باريس، فإن سعر البرميل من المتوقع أن يصل إلى 57 دولاراً بحلول عام 2025، لكنه سينخفض إلى 53 دولاراً بحلول عام 2040.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون مدفوعاً بالحاجة إلى موازنة بين العرض والطلب في السوق، وتقول الوكالة في تقريرها، إن تحفيز الاستثمار يتطلب زيادة في الأسعار تصل إلى 70 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الخمس المقبلة.