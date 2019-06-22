تدشين "الرعاية المنزلية لأطفال التوحد" في مستشفى خميس مشيط للولادة

بالشراكة بين مركز اضطرابات النمو وإدارة الطب المنزلي بـ "صحة عسير"

أعلنت "صحة عسير" تدشين مبادرة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، بالشراكة بين مركز اضطرابات النمو والتوحد بالمستشفى وإدارة الطب المنزلي.

وتهدف المبادرة إلى الوصول إلى الفئة المستهدفة بخدمات البرنامج في منازلهم عبر زيارات الطب المنزلي.

حضر التدشين مدير عام الطب المنزلي بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي؛ والمشرف العام على مراكز النمو والتوحد بالمملكة الدكتورة سميرة الغامدي؛ ومدير الطب المنزلي بصحة عسير الدكتور محمد فايع؛ ومدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي.

وزار الفريق عدداً من المرضى المشمولين بالخدمة في منازلهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم والتأكّد من وضعهم الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية.

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030؛ لتحسين أداء القطاع الصحي وتعزيز الشراكة المجتمعية على جميع الأصعدة.