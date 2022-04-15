كورونا في أفريقيا.. ارتفاع الإصابات في تشاد.. ومدغشقر تحصل على مساعدات من صندوق النقد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث مع الصين تحديات الفيروس

سجلت جمهورية تشاد، خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 23 حالة، شفيت منها حالتان.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة جمهورية تشاد؛ مضيفًا أن قرارًا حكوميًّا قد صدر، يقضي بارتداء الكمامات الواقية من انتقال الفيروس في كل الأماكن، وفي العمل؛ وذلك بداية من اليوم.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي كجزء من تعزيز التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في البلاد.

مدغشقر ستحصل على مساعدات

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم، أن جمهورية مدغشقر ستحصل على حزمة مساعدات بقيمة 165.99 مليون دولار أمريكي، مقدمة من الصندوق؛ بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19" على اقتصاد البلاد.

وأكد البيان أن الوضع المالي لمدغشقر يتدهور سريعًا، بسبب النفقات الصحية والاجتماعية الإضافية والنقص الكبير في الإيرادات الضريبية.

وأضاف أن تسهيلات الإقراض السريع الجديدة ستسمح بمساعدة البلاد على تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات، التي نجمت عن ظهور وباء كورونا.

واضطرت مدغشقر إلى اتخاذ إجراءات صارمة أثّرت على اقتصاد البلاد ومصادر دخل العملة الأجنبية؛ نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وشملت هذه الإجراءات قطاع السياحة (مصدر الدخل الأول للنقد الأجنبي للبلاد)، وصادرات الصناعات اليدوية والاستخراجية والنقل والاتصالات والخدمات التي سجلت تراجعًا كبيرًا.

الاتحاد الأفريقي والصين

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد -خلال اتصال هاتفي تلقاه من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي- علاقات الصداقة الأفريقية الصينية.

وأكد "وانغ يي" خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، أنه يتعين على الصين وأفريقيا كشريكين في التعاون الاستراتيجي الشامل، تعزيزَ التنسيق والتعاون في الرد على التحدي المشترك الذي يفرضه مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وأضاف أن بلاده ستقدم المزيد من الإمدادات الطبية التي تحتاجها إفريقيا، وستتشارك خبرتها في محاربة المرض مع الأفارقة، وسترسل خبراء طبيين، وستطور التعاون الصيني الأفريقي في قطاع الصحة العامة.

وتعهّد "وانغ" بأن تقف الصين مع أفريقيا في محاربة المرض حتى يتحقق النصر على الفيروس في القارة الأفريقية.