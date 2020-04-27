النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا" من ماليزيا وإندونيسيا واليابان

طوكيو تسجّل إصابات يقل عددها عن 100 حالة لليوم الثاني على التوالي

سجّلت ماليزيا 40 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5820 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.

وفي اليابان، أعلنت طوكيو، اليوم الإثنين، اكتشاف 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وذلك في اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل إصابات يقل عددها عن 100، حسب شبكة "فوجي نيوز".

وأفادت وكالة أنباء بلومبيرغ بأن العدد هو الأدنى الذي تعلنه طوكيو منذ 30 من مارس الماضي، عندما سجلت 13 إصابة.

وكانت طوكيو قد أعلنت الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة، كما أعلنت السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة.

وفي إندونيسيا، قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو؛ اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9096 حالة بعد تسجيل 214 إصابة جديدة.

وأضاف يوريانتو؛ أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا.. وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا" من ماليزيا وإندونيسيا واليابان
سبق

سجّلت ماليزيا 40 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5820 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.

وفي اليابان، أعلنت طوكيو، اليوم الإثنين، اكتشاف 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وذلك في اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل إصابات يقل عددها عن 100، حسب شبكة "فوجي نيوز".

وأفادت وكالة أنباء بلومبيرغ بأن العدد هو الأدنى الذي تعلنه طوكيو منذ 30 من مارس الماضي، عندما سجلت 13 إصابة.

وكانت طوكيو قد أعلنت الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة، كما أعلنت السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة.

وفي إندونيسيا، قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو؛ اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9096 حالة بعد تسجيل 214 إصابة جديدة.

وأضاف يوريانتو؛ أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا.. وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:26 PM

أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا" من ماليزيا وإندونيسيا واليابان

طوكيو تسجّل إصابات يقل عددها عن 100 حالة لليوم الثاني على التوالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
609

سجّلت ماليزيا 40 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5820 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.

وفي اليابان، أعلنت طوكيو، اليوم الإثنين، اكتشاف 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وذلك في اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل إصابات يقل عددها عن 100، حسب شبكة "فوجي نيوز".

وأفادت وكالة أنباء بلومبيرغ بأن العدد هو الأدنى الذي تعلنه طوكيو منذ 30 من مارس الماضي، عندما سجلت 13 إصابة.

وكانت طوكيو قد أعلنت الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة، كما أعلنت السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة.

وفي إندونيسيا، قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو؛ اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9096 حالة بعد تسجيل 214 إصابة جديدة.

وأضاف يوريانتو؛ أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا.. وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,651
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,673

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة