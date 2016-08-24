النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلاً لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات

أوصى بالتنسيق بين القطاعات وزيادة ساعات العمل

ترأس محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعاً عاجلاً لمعالجة ما شهده مركز لقاحات كوفيد-19 بمركز صحي الخالدية، وما تم رصده خلال الأيام الماضية من ازدحام وتجمعات كبيرة؛ تزامنًا مع عودة الدراسة.

حضر الاجتماع مدير مستشفى الزلفي العام، ومدير إدارة التعليم، ومدراء الشرطة ودوريات الأمن والمرور.

واستعرض المجتمعون تداعيات المشكلة وأسبابها وآلية معالجتها، من خلال تحديد مسؤولية كل جهة، وتنظيم حركة المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز والمنطقة المحيطة به، كخطوة أولى يعقبها جملة من الحلول والخطوات العملية .

وأكد المجتمعون على ضرورة عمل خطوات تالية، أهمها زيادة ساعات العمل بالمركز، والتنسيق بين إدارة التعليم والمستشفى العام؛ للاستفادة من مجمع الصالات الرياضية وتجهيزها كمركز ثاني للقاحات، وغيرها من القرارات والتوصيات.

وشدّد محافظ الزلفي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة المشكلة، وضمان عدم تكرارها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلاً لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات
سبق

ترأس محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعاً عاجلاً لمعالجة ما شهده مركز لقاحات كوفيد-19 بمركز صحي الخالدية، وما تم رصده خلال الأيام الماضية من ازدحام وتجمعات كبيرة؛ تزامنًا مع عودة الدراسة.

حضر الاجتماع مدير مستشفى الزلفي العام، ومدير إدارة التعليم، ومدراء الشرطة ودوريات الأمن والمرور.

واستعرض المجتمعون تداعيات المشكلة وأسبابها وآلية معالجتها، من خلال تحديد مسؤولية كل جهة، وتنظيم حركة المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز والمنطقة المحيطة به، كخطوة أولى يعقبها جملة من الحلول والخطوات العملية .

وأكد المجتمعون على ضرورة عمل خطوات تالية، أهمها زيادة ساعات العمل بالمركز، والتنسيق بين إدارة التعليم والمستشفى العام؛ للاستفادة من مجمع الصالات الرياضية وتجهيزها كمركز ثاني للقاحات، وغيرها من القرارات والتوصيات.

وشدّد محافظ الزلفي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة المشكلة، وضمان عدم تكرارها.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
05:41 PM

محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلاً لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات

أوصى بالتنسيق بين القطاعات وزيادة ساعات العمل

A A A
فلاح الجوفان - الزلفي
0
189

ترأس محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعاً عاجلاً لمعالجة ما شهده مركز لقاحات كوفيد-19 بمركز صحي الخالدية، وما تم رصده خلال الأيام الماضية من ازدحام وتجمعات كبيرة؛ تزامنًا مع عودة الدراسة.

حضر الاجتماع مدير مستشفى الزلفي العام، ومدير إدارة التعليم، ومدراء الشرطة ودوريات الأمن والمرور.

واستعرض المجتمعون تداعيات المشكلة وأسبابها وآلية معالجتها، من خلال تحديد مسؤولية كل جهة، وتنظيم حركة المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز والمنطقة المحيطة به، كخطوة أولى يعقبها جملة من الحلول والخطوات العملية .

وأكد المجتمعون على ضرورة عمل خطوات تالية، أهمها زيادة ساعات العمل بالمركز، والتنسيق بين إدارة التعليم والمستشفى العام؛ للاستفادة من مجمع الصالات الرياضية وتجهيزها كمركز ثاني للقاحات، وغيرها من القرارات والتوصيات.

وشدّد محافظ الزلفي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة المشكلة، وضمان عدم تكرارها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة