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المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

الإمارات: استهداف الحوثي مطار أبها الدولي عمل إرهابي إجرامي

جددت وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها مع الرياض صفاً واحداً ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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الإمارات: استهداف الحوثي مطار أبها الدولي عمل إرهابي إجرامي
سبق

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها مع الرياض صفاً واحداً ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:09 PM

الإمارات: استهداف الحوثي مطار أبها الدولي عمل إرهابي إجرامي

جددت وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها مع الرياض صفاً واحداً ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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