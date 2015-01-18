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توفير مسكن ودعم إيجار.. "جود الإسكان" تعلن نتائج حملتها "جودك دفء"

"خيرية" تهدف إلى تقديم العطاءات لتوفير المسكن الملائم للأسر شديدة الحاجة

أعلنت منصة جود الإسكان نتائج حملتها الخيرية "جودك دفء" التي أطلقتها أخيراً بهدف تقديم العطاءات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر شديدة الحاجة، حيث تم توفير المساكن لـ 11 أسرة، ودعم الإيجار لـ 13 أسرة، استفاد منها 137 فرداً من مستفيدي المنصة في مختلف مدن ومحافظات مناطق المملكة.

تأتي هذه الحملة في إطار الحملات الإنسانية التي تقيمها "جود الإسكان" بهدف إشراك المجتمع، أفرادًا ومؤسسات، في تحسين جودة حياة الأسر الباحثة عن الأمان السكني، حيث أسهم في هذه الحملة عدد من المتاجر المتخصصة في لوازم الرحلات والملابس، بما يدعم زيادة نِسَب تملك المساكن بين الأسر السعودية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -قدره 100 مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

يُذكر أن منصة جود الإسكان تعدّ إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بوساطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توفير مسكن ودعم إيجار.. "جود الإسكان" تعلن نتائج حملتها "جودك دفء"
سبق

أعلنت منصة جود الإسكان نتائج حملتها الخيرية "جودك دفء" التي أطلقتها أخيراً بهدف تقديم العطاءات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر شديدة الحاجة، حيث تم توفير المساكن لـ 11 أسرة، ودعم الإيجار لـ 13 أسرة، استفاد منها 137 فرداً من مستفيدي المنصة في مختلف مدن ومحافظات مناطق المملكة.

تأتي هذه الحملة في إطار الحملات الإنسانية التي تقيمها "جود الإسكان" بهدف إشراك المجتمع، أفرادًا ومؤسسات، في تحسين جودة حياة الأسر الباحثة عن الأمان السكني، حيث أسهم في هذه الحملة عدد من المتاجر المتخصصة في لوازم الرحلات والملابس، بما يدعم زيادة نِسَب تملك المساكن بين الأسر السعودية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -قدره 100 مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

يُذكر أن منصة جود الإسكان تعدّ إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بوساطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:59 PM

توفير مسكن ودعم إيجار.. "جود الإسكان" تعلن نتائج حملتها "جودك دفء"

"خيرية" تهدف إلى تقديم العطاءات لتوفير المسكن الملائم للأسر شديدة الحاجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منصة جود الإسكان نتائج حملتها الخيرية "جودك دفء" التي أطلقتها أخيراً بهدف تقديم العطاءات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر شديدة الحاجة، حيث تم توفير المساكن لـ 11 أسرة، ودعم الإيجار لـ 13 أسرة، استفاد منها 137 فرداً من مستفيدي المنصة في مختلف مدن ومحافظات مناطق المملكة.

تأتي هذه الحملة في إطار الحملات الإنسانية التي تقيمها "جود الإسكان" بهدف إشراك المجتمع، أفرادًا ومؤسسات، في تحسين جودة حياة الأسر الباحثة عن الأمان السكني، حيث أسهم في هذه الحملة عدد من المتاجر المتخصصة في لوازم الرحلات والملابس، بما يدعم زيادة نِسَب تملك المساكن بين الأسر السعودية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -قدره 100 مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

يُذكر أن منصة جود الإسكان تعدّ إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بوساطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات.

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142 مليون ..

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