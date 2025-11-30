أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزّز تيسير استخداماتها، وموثوقيتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني، وتحظر أي احتيال أو إساءة في هذا الشأن. وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي عبر تويتر: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية طبقاً لنظام التعاملات الإلكترونية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

النيابة العامة: الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية تعزز استخداماتها ذياب الشمري سبق 2021-11-30 أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزّز تيسير استخداماتها، وموثوقيتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني، وتحظر أي احتيال أو إساءة في هذا الشأن.



وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي عبر تويتر: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية طبقاً لنظام التعاملات الإلكترونية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 06:28 PM

النيابة العامة: الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية تعزز استخداماتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات





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أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزّز تيسير استخداماتها، وموثوقيتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني، وتحظر أي احتيال أو إساءة في هذا الشأن.



وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي عبر تويتر: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية طبقاً لنظام التعاملات الإلكترونية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك