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العاصفة.. "الشرقية" تلحق بالرياض والقصيم وتدخل دائرة "التحذير"

حالة انعدام للرؤية الأفقية بعدة محافظات في المنطقة وتستمر للثانية ظهراً

بعد الرياض والقصيم دخلت "الشرقية" دائرة تحذيرات الأرصاد، التي أكدت تعرض المنطقة لحالة انعدام في الرؤية الأفقية؛ بسبب العاصفة الترابية، تبدأ الساعة العاشرة والربع صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.

ويشمل التحذير الذي أصدرته الأرصاد: (النعيرية، الجبيل، الدمام، الظهران، والخبر، والأحساء).

وكانت الأرصاد قد حذرت، قبل قليل، مناطق الرياض والقصيم من نفس الحالة، كما نبّه المرور السعودي، اليوم، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية في العديد من مناطق المملكة.

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العاصفة.. "الشرقية" تلحق بالرياض والقصيم وتدخل دائرة "التحذير"
سبق

بعد الرياض والقصيم دخلت "الشرقية" دائرة تحذيرات الأرصاد، التي أكدت تعرض المنطقة لحالة انعدام في الرؤية الأفقية؛ بسبب العاصفة الترابية، تبدأ الساعة العاشرة والربع صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.

ويشمل التحذير الذي أصدرته الأرصاد: (النعيرية، الجبيل، الدمام، الظهران، والخبر، والأحساء).

وكانت الأرصاد قد حذرت، قبل قليل، مناطق الرياض والقصيم من نفس الحالة، كما نبّه المرور السعودي، اليوم، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية في العديد من مناطق المملكة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:19 AM

العاصفة.. "الشرقية" تلحق بالرياض والقصيم وتدخل دائرة "التحذير"

حالة انعدام للرؤية الأفقية بعدة محافظات في المنطقة وتستمر للثانية ظهراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,787

بعد الرياض والقصيم دخلت "الشرقية" دائرة تحذيرات الأرصاد، التي أكدت تعرض المنطقة لحالة انعدام في الرؤية الأفقية؛ بسبب العاصفة الترابية، تبدأ الساعة العاشرة والربع صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.

ويشمل التحذير الذي أصدرته الأرصاد: (النعيرية، الجبيل، الدمام، الظهران، والخبر، والأحساء).

وكانت الأرصاد قد حذرت، قبل قليل، مناطق الرياض والقصيم من نفس الحالة، كما نبّه المرور السعودي، اليوم، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية في العديد من مناطق المملكة.

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