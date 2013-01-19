وكانت الأرصاد قد حذرت، قبل قليل، مناطق الرياض والقصيم من نفس الحالة، كما نبّه المرور السعودي، اليوم، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية في العديد من مناطق المملكة.
وكانت الأرصاد قد حذرت، قبل قليل، مناطق الرياض والقصيم من نفس الحالة، كما نبّه المرور السعودي، اليوم، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية في العديد من مناطق المملكة.
17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:19 AM
العاصفة.. "الشرقية" تلحق بالرياض والقصيم وتدخل دائرة "التحذير"
حالة انعدام للرؤية الأفقية بعدة محافظات في المنطقة وتستمر للثانية ظهراً
وكانت الأرصاد قد حذرت، قبل قليل، مناطق الرياض والقصيم من نفس الحالة، كما نبّه المرور السعودي، اليوم، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية في العديد من مناطق المملكة.