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"الدويش": مشاعر المواطنين والمقيمين في يوم الوطن تغني عن آلاف الكلمات

رافعاً أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي عهده

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وأكد "الدويش" لـ"سبق" أن ذكرى اليوم الوطني تجسد مسيرة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، الذي بنى هذه الدولة على أساس متين وقويم مستمد من الكتاب والسنة، وسار على نهجه أبناؤه البررة وصولاً إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ. وبين " الدويش " أن المملكة تعيش مرحلة استثنائية إذ تشهد ازدهاراً ونمواً في شتى المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وبرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى رخاء الوطن وازدهاره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل منظومة من الخدمات المتطورة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه " الدويش " بما حظي به اليوم الوطني من تكاتف وتعاون ومشاعر فياضة من كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد المباركة الذين عبروا عن مشاعرهم بهذه الذكرى في أروع صورة وأبهاها تغني عن آلاف الكلمات، وهي رسالة للعالم.

وجدد الدويش في الختام على أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة فرصة لاستذكار التاريخ المشرق لهذه الدولة المباركة وما حققته من تنمية شامله بشكل عام، كان ولازال محورها رفاهية المواطن وتعزيز القدرات الاقتصادية، وهي كذلك مناسبة لتجديد العهد، واستشعار المسؤولية تجاه واجباتنا لاستمرار مسيرة التنمية، والتناغم والتفاعل مع القدرات المحلية والعالمية، للرقي بمنجزات مملكتنا الغالية التي تحتل مكانة عالية محلياً وعالمياً.

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"الدويش": مشاعر المواطنين والمقيمين في يوم الوطن تغني عن آلاف الكلمات
سبق

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وأكد "الدويش" لـ"سبق" أن ذكرى اليوم الوطني تجسد مسيرة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، الذي بنى هذه الدولة على أساس متين وقويم مستمد من الكتاب والسنة، وسار على نهجه أبناؤه البررة وصولاً إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ. وبين " الدويش " أن المملكة تعيش مرحلة استثنائية إذ تشهد ازدهاراً ونمواً في شتى المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وبرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى رخاء الوطن وازدهاره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل منظومة من الخدمات المتطورة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه " الدويش " بما حظي به اليوم الوطني من تكاتف وتعاون ومشاعر فياضة من كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد المباركة الذين عبروا عن مشاعرهم بهذه الذكرى في أروع صورة وأبهاها تغني عن آلاف الكلمات، وهي رسالة للعالم.

وجدد الدويش في الختام على أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة فرصة لاستذكار التاريخ المشرق لهذه الدولة المباركة وما حققته من تنمية شامله بشكل عام، كان ولازال محورها رفاهية المواطن وتعزيز القدرات الاقتصادية، وهي كذلك مناسبة لتجديد العهد، واستشعار المسؤولية تجاه واجباتنا لاستمرار مسيرة التنمية، والتناغم والتفاعل مع القدرات المحلية والعالمية، للرقي بمنجزات مملكتنا الغالية التي تحتل مكانة عالية محلياً وعالمياً.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
11:01 PM

"الدويش": مشاعر المواطنين والمقيمين في يوم الوطن تغني عن آلاف الكلمات

رافعاً أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي عهده

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عبدالله العنزي - الرياض
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رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وأكد "الدويش" لـ"سبق" أن ذكرى اليوم الوطني تجسد مسيرة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، الذي بنى هذه الدولة على أساس متين وقويم مستمد من الكتاب والسنة، وسار على نهجه أبناؤه البررة وصولاً إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ. وبين " الدويش " أن المملكة تعيش مرحلة استثنائية إذ تشهد ازدهاراً ونمواً في شتى المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وبرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى رخاء الوطن وازدهاره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل منظومة من الخدمات المتطورة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه " الدويش " بما حظي به اليوم الوطني من تكاتف وتعاون ومشاعر فياضة من كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد المباركة الذين عبروا عن مشاعرهم بهذه الذكرى في أروع صورة وأبهاها تغني عن آلاف الكلمات، وهي رسالة للعالم.

وجدد الدويش في الختام على أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة فرصة لاستذكار التاريخ المشرق لهذه الدولة المباركة وما حققته من تنمية شامله بشكل عام، كان ولازال محورها رفاهية المواطن وتعزيز القدرات الاقتصادية، وهي كذلك مناسبة لتجديد العهد، واستشعار المسؤولية تجاه واجباتنا لاستمرار مسيرة التنمية، والتناغم والتفاعل مع القدرات المحلية والعالمية، للرقي بمنجزات مملكتنا الغالية التي تحتل مكانة عالية محلياً وعالمياً.

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