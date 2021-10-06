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أمانة وبلديات الحدود الشمالية تنهي صيانة 7 آلاف عمود إنارة خلال أسبوع

يأتي ذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز، صيانة 7351 عمود إنارة خلال الأسبوع الماضي من الفترة 19 - 23 من شهر صفر للعام الحالي في عدد من المواقع والطرقات الرئيسة والأحياء السكنية، ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن حملة "صوّر وأرسل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيراً، مؤكدة استمرارها في معالجة التشوّه البصري بكل أشكاله، ومعالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

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أمانة وبلديات الحدود الشمالية تنهي صيانة 7 آلاف عمود إنارة خلال أسبوع
سبق

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز، صيانة 7351 عمود إنارة خلال الأسبوع الماضي من الفترة 19 - 23 من شهر صفر للعام الحالي في عدد من المواقع والطرقات الرئيسة والأحياء السكنية، ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن حملة "صوّر وأرسل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيراً، مؤكدة استمرارها في معالجة التشوّه البصري بكل أشكاله، ومعالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:41 AM

أمانة وبلديات الحدود الشمالية تنهي صيانة 7 آلاف عمود إنارة خلال أسبوع

يأتي ذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز، صيانة 7351 عمود إنارة خلال الأسبوع الماضي من الفترة 19 - 23 من شهر صفر للعام الحالي في عدد من المواقع والطرقات الرئيسة والأحياء السكنية، ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن حملة "صوّر وأرسل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيراً، مؤكدة استمرارها في معالجة التشوّه البصري بكل أشكاله، ومعالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

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