الدورة العلمية الأولى بأجياد تقدم درس "مختصر السيرة النبوية"

تناول ذكر نسب النبي وهجرته إلى الحبشة والمدينة

تواصل "الدورة العلمية الأولى" التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، فعالياتها في اليوم الرابع.



يأتي ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور جمع من طلاب وطالبات العلم.



وكان عنوان الدرس في اليوم الرابع: "شرح كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب"، وقدمه الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي.



وتطرق خلال الدرس لمحاور عدة؛ منها ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته إلى الحبشة والمدينة، مع بيان عدد من القصص التي عاشها خاتم النبيين، إضافة إلى ذلك زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.



وتنقل جمعية أجياد كل مجريات الدورة عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع اليوتيوب: "https://cutt.us/vwg9d".



وتكمل الدورة فعالياتها، غدًا الخميس، بدرس في شرح كتاب نخبة الفكر للإمام ابن حجر، ويقدمه الدكتور علي يحيى حدادي، عقب صلاة العصر وحتى بعد صلاة العشاء، في جامع حسين عرب بحي الهجرة في مكة.



يذكر أن الدورة ستنتهي فعالياتها غدًا الخميس، وشهدت حضور أكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة علم، خلال الأربعة الأيام الماضية.



شارك في تقديم الدروس نخبة من الدعاة والمشايخ الرسميين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وشملت الدروس شرحًا لعلوم شرعية هي: "العقيدة والتفسير والفقه والسيرة النبوية".