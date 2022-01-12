النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدورة العلمية الأولى بأجياد تقدم درس "مختصر السيرة النبوية"

تناول ذكر نسب النبي وهجرته إلى الحبشة والمدينة

تواصل "الدورة العلمية الأولى" التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، فعالياتها في اليوم الرابع.

يأتي ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور جمع من طلاب وطالبات العلم.

وكان عنوان الدرس في اليوم الرابع: "شرح كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب"، وقدمه الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي.

وتطرق خلال الدرس لمحاور عدة؛ منها ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته إلى الحبشة والمدينة، مع بيان عدد من القصص التي عاشها خاتم النبيين، إضافة إلى ذلك زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

وتنقل جمعية أجياد كل مجريات الدورة عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع اليوتيوب: "https://cutt.us/vwg9d".

وتكمل الدورة فعالياتها، غدًا الخميس، بدرس في شرح كتاب نخبة الفكر للإمام ابن حجر، ويقدمه الدكتور علي يحيى حدادي، عقب صلاة العصر وحتى بعد صلاة العشاء، في جامع حسين عرب بحي الهجرة في مكة.

يذكر أن الدورة ستنتهي فعالياتها غدًا الخميس، وشهدت حضور أكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة علم، خلال الأربعة الأيام الماضية.

شارك في تقديم الدروس نخبة من الدعاة والمشايخ الرسميين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وشملت الدروس شرحًا لعلوم شرعية هي: "العقيدة والتفسير والفقه والسيرة النبوية".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الدورة العلمية الأولى بأجياد تقدم درس "مختصر السيرة النبوية"
سبق

تواصل "الدورة العلمية الأولى" التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، فعالياتها في اليوم الرابع.

يأتي ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور جمع من طلاب وطالبات العلم.

وكان عنوان الدرس في اليوم الرابع: "شرح كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب"، وقدمه الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي.

وتطرق خلال الدرس لمحاور عدة؛ منها ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته إلى الحبشة والمدينة، مع بيان عدد من القصص التي عاشها خاتم النبيين، إضافة إلى ذلك زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

وتنقل جمعية أجياد كل مجريات الدورة عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع اليوتيوب: "https://cutt.us/vwg9d".

وتكمل الدورة فعالياتها، غدًا الخميس، بدرس في شرح كتاب نخبة الفكر للإمام ابن حجر، ويقدمه الدكتور علي يحيى حدادي، عقب صلاة العصر وحتى بعد صلاة العشاء، في جامع حسين عرب بحي الهجرة في مكة.

يذكر أن الدورة ستنتهي فعالياتها غدًا الخميس، وشهدت حضور أكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة علم، خلال الأربعة الأيام الماضية.

شارك في تقديم الدروس نخبة من الدعاة والمشايخ الرسميين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وشملت الدروس شرحًا لعلوم شرعية هي: "العقيدة والتفسير والفقه والسيرة النبوية".

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:42 PM

الدورة العلمية الأولى بأجياد تقدم درس "مختصر السيرة النبوية"

تناول ذكر نسب النبي وهجرته إلى الحبشة والمدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
916

تواصل "الدورة العلمية الأولى" التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، فعالياتها في اليوم الرابع.

يأتي ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور جمع من طلاب وطالبات العلم.

وكان عنوان الدرس في اليوم الرابع: "شرح كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب"، وقدمه الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي.

وتطرق خلال الدرس لمحاور عدة؛ منها ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته إلى الحبشة والمدينة، مع بيان عدد من القصص التي عاشها خاتم النبيين، إضافة إلى ذلك زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

وتنقل جمعية أجياد كل مجريات الدورة عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع اليوتيوب: "https://cutt.us/vwg9d".

وتكمل الدورة فعالياتها، غدًا الخميس، بدرس في شرح كتاب نخبة الفكر للإمام ابن حجر، ويقدمه الدكتور علي يحيى حدادي، عقب صلاة العصر وحتى بعد صلاة العشاء، في جامع حسين عرب بحي الهجرة في مكة.

يذكر أن الدورة ستنتهي فعالياتها غدًا الخميس، وشهدت حضور أكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة علم، خلال الأربعة الأيام الماضية.

شارك في تقديم الدروس نخبة من الدعاة والمشايخ الرسميين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وشملت الدروس شرحًا لعلوم شرعية هي: "العقيدة والتفسير والفقه والسيرة النبوية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,484
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة