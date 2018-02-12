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"الجبير" يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني

استعرض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي في العاصمة بوخارست

‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم في بوخارست، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا إيبوليا، وذلك خلال زيارته الرسمية لرومانيا.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني
سبق

‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم في بوخارست، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا إيبوليا، وذلك خلال زيارته الرسمية لرومانيا.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
06:50 PM

"الجبير" يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني

استعرض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي في العاصمة بوخارست

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم في بوخارست، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا إيبوليا، وذلك خلال زيارته الرسمية لرومانيا.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

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