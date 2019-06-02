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رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبوي

أدت الصلاة فيه وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى

زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبوي
سبق

زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
07:58 PM

رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبوي

أدت الصلاة فيه وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
5
16,388

زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

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