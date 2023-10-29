النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب التقنية

وقّعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلومات، لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين .
وتهدف الاتفاقية التي وقعت مع شركة هواوي، بحضور رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، ونائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز هو تاو، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة ستيفن ليو وعدد من المسؤولين بالجامعة, إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم من خلال برامج أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتأتي هذه الاتفاقية نظراً لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعدّ من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام إيكولوجي متطور لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال رئيس الجامعة الإسلامية: "نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب الموهوبين في المملكة على التدريب على التقنيات الحديثة, ونحن واثقون من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح الذي نطمح إليه, وبفضل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، سنتمكن من الإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة ٢٠٣٠ ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب التقنية
سبق

وقّعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلومات، لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين .
وتهدف الاتفاقية التي وقعت مع شركة هواوي، بحضور رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، ونائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز هو تاو، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة ستيفن ليو وعدد من المسؤولين بالجامعة, إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم من خلال برامج أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتأتي هذه الاتفاقية نظراً لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعدّ من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام إيكولوجي متطور لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال رئيس الجامعة الإسلامية: "نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب الموهوبين في المملكة على التدريب على التقنيات الحديثة, ونحن واثقون من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح الذي نطمح إليه, وبفضل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، سنتمكن من الإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة ٢٠٣٠ ".

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:52 PM

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب التقنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
462

وقّعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلومات، لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين .
وتهدف الاتفاقية التي وقعت مع شركة هواوي، بحضور رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، ونائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز هو تاو، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة ستيفن ليو وعدد من المسؤولين بالجامعة, إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم من خلال برامج أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتأتي هذه الاتفاقية نظراً لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعدّ من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام إيكولوجي متطور لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال رئيس الجامعة الإسلامية: "نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب الموهوبين في المملكة على التدريب على التقنيات الحديثة, ونحن واثقون من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح الذي نطمح إليه, وبفضل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، سنتمكن من الإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة ٢٠٣٠ ".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,790
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,116

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة