النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.. مسؤول أممي: انتصار للبشرية

بعد أن صادقت عليها خمسون دولة آخرها هندوراس

تدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا، بعد أن صادقت عليها خمسون دولة، آخرها هندوراس؛ بحسب ما أعلنه مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس".

ورحّب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظمات غير حكومية أخرى، بالإنجاز المحرز، قائلًا في بيان: "اليوم هو انتصار للبشرية ووعد بمستقبل أكثر أمانًا".

ووفق "سكاي نيوز" قالت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" عبر تويتر: إن "هندوراس صادقت للتو على المعاهدة، وهي الدولة الـ50؛ وهو (أمر) تاريخي يسمح بدخولها حيز التنفيذ".

ومنحت جائزة نوبل للسلام عام 2017 لمنظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"؛ تكريمًا لجهودها في هذا المجال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.. مسؤول أممي: انتصار للبشرية
سبق

تدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا، بعد أن صادقت عليها خمسون دولة، آخرها هندوراس؛ بحسب ما أعلنه مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس".

ورحّب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظمات غير حكومية أخرى، بالإنجاز المحرز، قائلًا في بيان: "اليوم هو انتصار للبشرية ووعد بمستقبل أكثر أمانًا".

ووفق "سكاي نيوز" قالت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" عبر تويتر: إن "هندوراس صادقت للتو على المعاهدة، وهي الدولة الـ50؛ وهو (أمر) تاريخي يسمح بدخولها حيز التنفيذ".

ومنحت جائزة نوبل للسلام عام 2017 لمنظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"؛ تكريمًا لجهودها في هذا المجال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:45 AM

معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.. مسؤول أممي: انتصار للبشرية

بعد أن صادقت عليها خمسون دولة آخرها هندوراس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,168

تدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا، بعد أن صادقت عليها خمسون دولة، آخرها هندوراس؛ بحسب ما أعلنه مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس".

ورحّب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظمات غير حكومية أخرى، بالإنجاز المحرز، قائلًا في بيان: "اليوم هو انتصار للبشرية ووعد بمستقبل أكثر أمانًا".

ووفق "سكاي نيوز" قالت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" عبر تويتر: إن "هندوراس صادقت للتو على المعاهدة، وهي الدولة الـ50؛ وهو (أمر) تاريخي يسمح بدخولها حيز التنفيذ".

ومنحت جائزة نوبل للسلام عام 2017 لمنظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"؛ تكريمًا لجهودها في هذا المجال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,213
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,676

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة