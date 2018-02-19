"الاتفاق" ينهي تحضيراته لاستضافة "الطائي"

ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة، على رديف ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة الطائي ضمن منافسات جولة يوم التأسيس الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي قد اشتمل على تمارين لياقية وعلى عدة محطات، بتجاوز الحواجز والأقماع، ثم تدريب الاستحواذ، بعد ذلك أدى الفريق عددًا من الجمل التكتيكية، ثم المناورة، والذي سعى من خلالها فلادان لوضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الطائي، واختتم المران بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.



وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي يقام في أحد فنادق الدمام حتى قبل موعد مواجهة فارس الدهناء، الذي سيستضيف الطائي عند الساعة الـ6:10 من مساء يوم غدٍ السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.