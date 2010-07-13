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"العصيمي": #الرخص_المهنية_التعليمية من اختصاص #هيئة_تقويم_التعليم

قال: اللائحة أكدت أن للمعلم أربع فرص خلال 4 سنوات للحصول عليها

أكدت وزارة التعليم اليوم أن #الرخص_المهنية_التعليمية من اختصاص #هيئة_تقويم_التعليم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي: وزارة التعليم تؤكد أنها ومع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه، لذا أكدت اللائحة أن للمعلم أربع فرص خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة.

وقال متحدث التعليم: يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في #لائحة_الوظائف_التعليمية ويتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة، وتعكف الوزارة الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.

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"العصيمي": #الرخص_المهنية_التعليمية من اختصاص #هيئة_تقويم_التعليم
سبق

أكدت وزارة التعليم اليوم أن #الرخص_المهنية_التعليمية من اختصاص #هيئة_تقويم_التعليم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي: وزارة التعليم تؤكد أنها ومع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه، لذا أكدت اللائحة أن للمعلم أربع فرص خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة.

وقال متحدث التعليم: يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في #لائحة_الوظائف_التعليمية ويتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة، وتعكف الوزارة الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
02:23 PM
اخر تعديل
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:51 PM

"العصيمي": #الرخص_المهنية_التعليمية من اختصاص #هيئة_تقويم_التعليم

قال: اللائحة أكدت أن للمعلم أربع فرص خلال 4 سنوات للحصول عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,479

أكدت وزارة التعليم اليوم أن #الرخص_المهنية_التعليمية من اختصاص #هيئة_تقويم_التعليم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي: وزارة التعليم تؤكد أنها ومع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه، لذا أكدت اللائحة أن للمعلم أربع فرص خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة.

وقال متحدث التعليم: يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في #لائحة_الوظائف_التعليمية ويتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة، وتعكف الوزارة الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.

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