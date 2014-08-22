يُفتتح في 17 سبتمبر.. الدوري السعودي الإلكتروني يعود بنسخته الثانية برياضة إلكترونية جديدة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عودة النسخة الثانية للدوري السعودي الإلكتروني لموسم 2021، الذي سيشهد إضافة رياضة إلكترونية جديدة ستقام لأول مرة في الدوري.

ويقام الدوري السعودي الإلكتروني على نسختين في العام، وكل نسخة تضم عددًا من الرياضات الإلكترونية، ليتواجه أبطال كل نسخة في نهاية العام في بطولة كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني.



ويُفتتح الدوري بتاريخ 17 سبتمبر 2021، وسيبدأ ببطولة RainbowSixSiege، وتأتي المنافسات الأخرى تباعًا لمدة عشرة أسابيع متتالية من المنافسة الشديدة.



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان: "بعد سلسلة النجاحات التي حققها الدوري السعودي الإلكتروني في النسخ الماضية من الإقبال الكبير من الأندية المشاركة، وتفاعل الجماهير مع المجريات إلى جانب اكتشاف مواهب عديدة شاركت في الدوري وأثبتت نفسها، هاهو الدوري السعودي الإلكتروني يعود بنسخته الثانية لهذا العام لاستكمال النجاحات، والسعي إلى مستقبل مبهر للرياضات الإلكترونية في المملكة".



وسيفتح الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بوابة الحضور لجمهوره بعدد محدود، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة بالسماح للجمهور بالحضور بنسبة 60%، وستتاح التذاكر عن طريق صفحة مخصصة ستوضع في صفحات الدوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك سيقوم الدوري السعودي الإلكتروني ببث مبارياته عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في تويتش ويوتيوب.



ويأتي الدوري السعودي الإلكتروني بعد نهاية عمل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على مبادرة "لاعبون بلا حدود" المبادرة الخيرية الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية التي تهدف إلى دعم الدُّول المحتاجة لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا COVID-19 وتوفير اللقاح لهم.