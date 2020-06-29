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"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

سائل لـ"الصحة": هل ينتقل "كورونا" عبر العين؟ هكذا تشكلت الإجابة

قالت في صدد ردها: فيروس كورونا ينتقل برذاذ العطاس أو السعال ولمس الأسطح

أفادت وزارة الصحة، من خلال حسابها "الصحة 937"، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق العين.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار أحد المغردين عن مدى انتقال فيروس كورونا الجديد من خلال العين؟؛ حيث قالت "الصحة": "فيروس كورونا الجديد ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التنفسية والتي تنتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من الأشخاص المصابين أو عن طريق لمس الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس ولمس العين والأنف والفم قبل غسلهما".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سائل لـ"الصحة": هل ينتقل "كورونا" عبر العين؟ هكذا تشكلت الإجابة
سبق

أفادت وزارة الصحة، من خلال حسابها "الصحة 937"، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق العين.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار أحد المغردين عن مدى انتقال فيروس كورونا الجديد من خلال العين؟؛ حيث قالت "الصحة": "فيروس كورونا الجديد ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التنفسية والتي تنتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من الأشخاص المصابين أو عن طريق لمس الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس ولمس العين والأنف والفم قبل غسلهما".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:27 PM

سائل لـ"الصحة": هل ينتقل "كورونا" عبر العين؟ هكذا تشكلت الإجابة

قالت في صدد ردها: فيروس كورونا ينتقل برذاذ العطاس أو السعال ولمس الأسطح

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
8,190

أفادت وزارة الصحة، من خلال حسابها "الصحة 937"، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق العين.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار أحد المغردين عن مدى انتقال فيروس كورونا الجديد من خلال العين؟؛ حيث قالت "الصحة": "فيروس كورونا الجديد ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التنفسية والتي تنتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من الأشخاص المصابين أو عن طريق لمس الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس ولمس العين والأنف والفم قبل غسلهما".

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