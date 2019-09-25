النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "تنمية البديع" بالأفلاج تكرم 89 طالباً من أصحاب الهمة

دشّنت مركز الأنشطة بـ"العجلية"

انطلاقًا من شعار اليوم الوطني التاسع والثمانين (همة حتى القمة)، كرّمت لجنة التنمية بـ"البديع" في الأفلاج، اليوم، نحو 89 طالبًا من أصحاب الهمة المتفوقين دراسياً بعدد من مدارس البديع.

وكرمت لجنة تنمية البديع، اليوم الأربعاء، أصحاب الهمة، كما أطلقت عليهم اللجنة، وهم الطلاب المتفوقون دراسيِّا؛ حيث تم تكريم المتفوقين بثانوية البديع ومتوسطة ثانوية العجلية.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لبرامج اللجنة المتزامنة مع اليوم الوطني لهذا العام؛ إيمانِا منها بما بذل الطلاب من همة حتى حصلوا على التفوق، وقدم التكريم بحضور قائد ثانوية البديع، بداح سعود الصخابرة، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة بحضور عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بالبديع، راشد بن إبراهيم المجادعة، تحدث خلالها عن تعزيز التعاون والشراكة في تكريم المتفوقين، كما ثمّنت لجنة البديع لقيادة المدرسة موافقتهم على المساهمة في تكريم الطلاب المتفوقين في مناسبة اليوم الوطني.

وفي شأن ذي صلة، دشّنت تنمية لجنة البديع بالأفلاج انطلاقة مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" (120 كم جنوب الأفلاج)، بهدف احتواء الشباب واستغلال أوقاتهم بالمفيد؛ حيث قام مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" في أول باكور لانطلاق برامجه بالتعاون مع متوسطة وثانوية العجلية، اليوم الأربعاء، بتكريم الطلاب المتفوقين من أصحاب الهمة.

وتحدث قائد المدرسة النعيمي بن تميم الخضران، خلال الحفل، عن أهمية اليوم الوطني والانتماء للوطن، كذلك أكد المشرف على المركز ظافر شافي الخضران، اعتزازه باليوم الوطني، متحدثاً عما نعيشه من رخاء وأمن وأمان ونهضة تنموية.

وأشار إلى أن مركز الأنشطة الذي تم تدشينه، دليل على الدعم الكبير الذي تلقاه البرامج الاجتماعية والشبابية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإشراف مباشر من لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع، ومركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ثم تحدث أحد الأهالي عن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "تنمية البديع" بالأفلاج تكرم 89 طالباً من أصحاب الهمة
سبق

انطلاقًا من شعار اليوم الوطني التاسع والثمانين (همة حتى القمة)، كرّمت لجنة التنمية بـ"البديع" في الأفلاج، اليوم، نحو 89 طالبًا من أصحاب الهمة المتفوقين دراسياً بعدد من مدارس البديع.

وكرمت لجنة تنمية البديع، اليوم الأربعاء، أصحاب الهمة، كما أطلقت عليهم اللجنة، وهم الطلاب المتفوقون دراسيِّا؛ حيث تم تكريم المتفوقين بثانوية البديع ومتوسطة ثانوية العجلية.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لبرامج اللجنة المتزامنة مع اليوم الوطني لهذا العام؛ إيمانِا منها بما بذل الطلاب من همة حتى حصلوا على التفوق، وقدم التكريم بحضور قائد ثانوية البديع، بداح سعود الصخابرة، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة بحضور عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بالبديع، راشد بن إبراهيم المجادعة، تحدث خلالها عن تعزيز التعاون والشراكة في تكريم المتفوقين، كما ثمّنت لجنة البديع لقيادة المدرسة موافقتهم على المساهمة في تكريم الطلاب المتفوقين في مناسبة اليوم الوطني.

وفي شأن ذي صلة، دشّنت تنمية لجنة البديع بالأفلاج انطلاقة مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" (120 كم جنوب الأفلاج)، بهدف احتواء الشباب واستغلال أوقاتهم بالمفيد؛ حيث قام مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" في أول باكور لانطلاق برامجه بالتعاون مع متوسطة وثانوية العجلية، اليوم الأربعاء، بتكريم الطلاب المتفوقين من أصحاب الهمة.

وتحدث قائد المدرسة النعيمي بن تميم الخضران، خلال الحفل، عن أهمية اليوم الوطني والانتماء للوطن، كذلك أكد المشرف على المركز ظافر شافي الخضران، اعتزازه باليوم الوطني، متحدثاً عما نعيشه من رخاء وأمن وأمان ونهضة تنموية.

وأشار إلى أن مركز الأنشطة الذي تم تدشينه، دليل على الدعم الكبير الذي تلقاه البرامج الاجتماعية والشبابية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإشراف مباشر من لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع، ومركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ثم تحدث أحد الأهالي عن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:48 PM

بالصور.. "تنمية البديع" بالأفلاج تكرم 89 طالباً من أصحاب الهمة

دشّنت مركز الأنشطة بـ"العجلية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
169

انطلاقًا من شعار اليوم الوطني التاسع والثمانين (همة حتى القمة)، كرّمت لجنة التنمية بـ"البديع" في الأفلاج، اليوم، نحو 89 طالبًا من أصحاب الهمة المتفوقين دراسياً بعدد من مدارس البديع.

وكرمت لجنة تنمية البديع، اليوم الأربعاء، أصحاب الهمة، كما أطلقت عليهم اللجنة، وهم الطلاب المتفوقون دراسيِّا؛ حيث تم تكريم المتفوقين بثانوية البديع ومتوسطة ثانوية العجلية.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لبرامج اللجنة المتزامنة مع اليوم الوطني لهذا العام؛ إيمانِا منها بما بذل الطلاب من همة حتى حصلوا على التفوق، وقدم التكريم بحضور قائد ثانوية البديع، بداح سعود الصخابرة، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة بحضور عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بالبديع، راشد بن إبراهيم المجادعة، تحدث خلالها عن تعزيز التعاون والشراكة في تكريم المتفوقين، كما ثمّنت لجنة البديع لقيادة المدرسة موافقتهم على المساهمة في تكريم الطلاب المتفوقين في مناسبة اليوم الوطني.

وفي شأن ذي صلة، دشّنت تنمية لجنة البديع بالأفلاج انطلاقة مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" (120 كم جنوب الأفلاج)، بهدف احتواء الشباب واستغلال أوقاتهم بالمفيد؛ حيث قام مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" في أول باكور لانطلاق برامجه بالتعاون مع متوسطة وثانوية العجلية، اليوم الأربعاء، بتكريم الطلاب المتفوقين من أصحاب الهمة.

وتحدث قائد المدرسة النعيمي بن تميم الخضران، خلال الحفل، عن أهمية اليوم الوطني والانتماء للوطن، كذلك أكد المشرف على المركز ظافر شافي الخضران، اعتزازه باليوم الوطني، متحدثاً عما نعيشه من رخاء وأمن وأمان ونهضة تنموية.

وأشار إلى أن مركز الأنشطة الذي تم تدشينه، دليل على الدعم الكبير الذي تلقاه البرامج الاجتماعية والشبابية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإشراف مباشر من لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع، ومركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ثم تحدث أحد الأهالي عن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,150
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,728

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة