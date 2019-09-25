بالصور.. "تنمية البديع" بالأفلاج تكرم 89 طالباً من أصحاب الهمة

دشّنت مركز الأنشطة بـ"العجلية"

انطلاقًا من شعار اليوم الوطني التاسع والثمانين (همة حتى القمة)، كرّمت لجنة التنمية بـ"البديع" في الأفلاج، اليوم، نحو 89 طالبًا من أصحاب الهمة المتفوقين دراسياً بعدد من مدارس البديع.

وكرمت لجنة تنمية البديع، اليوم الأربعاء، أصحاب الهمة، كما أطلقت عليهم اللجنة، وهم الطلاب المتفوقون دراسيِّا؛ حيث تم تكريم المتفوقين بثانوية البديع ومتوسطة ثانوية العجلية.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لبرامج اللجنة المتزامنة مع اليوم الوطني لهذا العام؛ إيمانِا منها بما بذل الطلاب من همة حتى حصلوا على التفوق، وقدم التكريم بحضور قائد ثانوية البديع، بداح سعود الصخابرة، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة بحضور عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بالبديع، راشد بن إبراهيم المجادعة، تحدث خلالها عن تعزيز التعاون والشراكة في تكريم المتفوقين، كما ثمّنت لجنة البديع لقيادة المدرسة موافقتهم على المساهمة في تكريم الطلاب المتفوقين في مناسبة اليوم الوطني.

وفي شأن ذي صلة، دشّنت تنمية لجنة البديع بالأفلاج انطلاقة مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" (120 كم جنوب الأفلاج)، بهدف احتواء الشباب واستغلال أوقاتهم بالمفيد؛ حيث قام مركز النشاط الاجتماعي بـ"العجلية" في أول باكور لانطلاق برامجه بالتعاون مع متوسطة وثانوية العجلية، اليوم الأربعاء، بتكريم الطلاب المتفوقين من أصحاب الهمة.

وتحدث قائد المدرسة النعيمي بن تميم الخضران، خلال الحفل، عن أهمية اليوم الوطني والانتماء للوطن، كذلك أكد المشرف على المركز ظافر شافي الخضران، اعتزازه باليوم الوطني، متحدثاً عما نعيشه من رخاء وأمن وأمان ونهضة تنموية.

وأشار إلى أن مركز الأنشطة الذي تم تدشينه، دليل على الدعم الكبير الذي تلقاه البرامج الاجتماعية والشبابية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإشراف مباشر من لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع، ومركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ثم تحدث أحد الأهالي عن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

