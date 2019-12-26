"السليمان": لأول مرة بيان مستقل عن مخالفات خادشة للحياء لعدد من النساء

قال: تعمدوا استفزاز المجتمع.. والعقاب لن يفرّق بين رجل وامرأة

يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان صدور بيان مستقل –لأول مرة- يخص ضبط مخالفات خادشة للحياء لعدد من النساء، حيث يرى في هذا رسالة طمأنة للمجتمع بأن هذه التصرفات مرفوضة، ولن يتم التسامح معها، وأن العقاب لن يفرّق بين رجل وامرأة.

بيان مستقل لأول مرة

وفي مقاله "البنات وبيان شرطة الرياض!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "لأول مرة يصدر بيان عن جهة أمنية يخص ضبط مخالفات خادشة للحياء لعدد من النساء مستقلاً عن بيان آخر بضبط متحرشين ذكور خلال بعض فعاليات الترفيه التي أقيمت في الرياض مؤخراً!".

لا تسامح مع المخالفات

ويعلق "السليمان" قائلاً: "أرى في هذا التفريق مغزى أراد المسؤول من خلاله توجيه رسالة طمأنة للمجتمع بأن هذه التصرفات والسلوكيات المخالفة للوائح الذوق العام التي رصدتها مقاطع فيديو وصور انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مرفوضة، ولن يتم التسامح معها، بينما كانت الرسالة للإناث بأن التغييرات التي يشهدها المجتمع لا تمنحهن حرية مطلقة ولا تجعلهن فوق القانون!".

تعمدوا استفزاز المجتمع

ويرى "السليمان": "المخالفون لم يكتفوا بمخالفة القانون وحسب، بل أظهروا تعمدا في استفزاز المجتمع وإظهار جانب قبيح من سلوكيات مرفوضة ومشوهة لا يمكن أن تكون جزءا من التغيير الذي ننشده، كما أنهم خذلوا ثقة المرخصين والمنظمين في الالتزام بقواعد السلوك المحددة عند حضور مثل هذه الفعاليات! ما أظهرته مقاطع الفيديو والصور من مخالفات مستفزة كشفت أن البعض لديه أزمة مع مفهوم الحرية، فتصرفاتهن وتصرفاتهم لم تنم عن تعطش للحرية بقدر ما نمت عن حالة تعطش للتمرد وتحطيم حدود القانون والعيب والحياء وإظهار التحدي للمجتمع، وربما جس نبض لحدود الانفلات الأخلاقي!".

اطمئنوا.. العقاب بانتظارهم

وينهي "السليمان" قائلاً: "لقد سادت المجتمع حالة من القلق من التالي إذا لم تضبط هذه السلوكيات وتطبق لوائح الذوق العام، فجاء بيانا شرطة الرياض بضبط المخالفات والمخالفين ليستعيدا الثقة بأن القوانين تسن لتطبق وأن العقاب بانتظار كل من يخالفها ذكرا كان أو أنثى!".