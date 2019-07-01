النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الجوف" يستعد لإجراء مقابلات للمعينين الجدد.. الأربعاء والخميس القادمين

"البيالي": الإدارة جهزت بيت الشباب بسكاكا لراغبي المبيت من المرشحين

تستعد إدارة تعليم الجوف لإجراء المقابلات الشخصية للمعينين والمعينات الجدد.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي البيالي، أن تسجيل موعد المقابلات سيكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين عن طريق الرابط : nt.gta.moe

وقال إن إدارة التعليم ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، حرصت على راحة المرشحين للوظائف التعليمية من خارج المنطقة، وقامت بتجهيز بيت الطالب وبيت الشباب في مدينة سكاكا لمن يرغب من المرشحين المبيت فيهما عند قدومه لإجراء المقابلة الشخصية، وتم تجهيز سيارات لنقل المرشحين والمرشحات من مركز المقابلات والمستشفى والسكن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الجوف" يستعد لإجراء مقابلات للمعينين الجدد.. الأربعاء والخميس القادمين
سبق

تستعد إدارة تعليم الجوف لإجراء المقابلات الشخصية للمعينين والمعينات الجدد.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي البيالي، أن تسجيل موعد المقابلات سيكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين عن طريق الرابط : nt.gta.moe

وقال إن إدارة التعليم ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، حرصت على راحة المرشحين للوظائف التعليمية من خارج المنطقة، وقامت بتجهيز بيت الطالب وبيت الشباب في مدينة سكاكا لمن يرغب من المرشحين المبيت فيهما عند قدومه لإجراء المقابلة الشخصية، وتم تجهيز سيارات لنقل المرشحين والمرشحات من مركز المقابلات والمستشفى والسكن.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
10:50 PM

"تعليم الجوف" يستعد لإجراء مقابلات للمعينين الجدد.. الأربعاء والخميس القادمين

"البيالي": الإدارة جهزت بيت الشباب بسكاكا لراغبي المبيت من المرشحين

A A A
مهنا التميمي - الجوف
1
181

تستعد إدارة تعليم الجوف لإجراء المقابلات الشخصية للمعينين والمعينات الجدد.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي البيالي، أن تسجيل موعد المقابلات سيكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين عن طريق الرابط : nt.gta.moe

وقال إن إدارة التعليم ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، حرصت على راحة المرشحين للوظائف التعليمية من خارج المنطقة، وقامت بتجهيز بيت الطالب وبيت الشباب في مدينة سكاكا لمن يرغب من المرشحين المبيت فيهما عند قدومه لإجراء المقابلة الشخصية، وتم تجهيز سيارات لنقل المرشحين والمرشحات من مركز المقابلات والمستشفى والسكن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,463
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,290
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,772
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,226

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة