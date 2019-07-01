"تعليم الجوف" يستعد لإجراء مقابلات للمعينين الجدد.. الأربعاء والخميس القادمين

"البيالي": الإدارة جهزت بيت الشباب بسكاكا لراغبي المبيت من المرشحين

تستعد إدارة تعليم الجوف لإجراء المقابلات الشخصية للمعينين والمعينات الجدد.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي البيالي، أن تسجيل موعد المقابلات سيكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين عن طريق الرابط : nt.gta.moe

وقال إن إدارة التعليم ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، حرصت على راحة المرشحين للوظائف التعليمية من خارج المنطقة، وقامت بتجهيز بيت الطالب وبيت الشباب في مدينة سكاكا لمن يرغب من المرشحين المبيت فيهما عند قدومه لإجراء المقابلة الشخصية، وتم تجهيز سيارات لنقل المرشحين والمرشحات من مركز المقابلات والمستشفى والسكن.